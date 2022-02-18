Боевая готовность: ростовчанки торопятся успеть выбрать подарок к 23 февраля для своих защитников. Фото: Мир ремонта

В День защитника Отечества давно принято поздравлять не только военнослужащих, но и всех мужчин. Поэтому в преддверии 23 февраля практически все женщины уже начали ломать голову над тем, как порадовать любимых мужей, сыновей и отцов. Рассказываем, как выбрать подарок, который точно понравится вашему мужчине.

Беспроигрышный вариант — подобрать подарок с учетом хобби. Например, большинство мужчин любят поездки на природу и дачу, где с удовольствием жарят шашлыки и готовят другие блюда. В таком случае человеку точно понравится все для пикника в формате BBQ: мангалы, грили и тандыры. Подарок как никогда актуальный — совсем скоро наступят теплые весенние дни и долгожданный отдых на природе.

Кинфолк в ТЦ Мир ремонта. Фото: Мир ремонта

Есть и те, кто ездит на дачу не только ради природы и тишины, но и для похода в баню. Если ваш мужчина пока только обустраивает баньку, то ему обязательно понадобятся оборудование, комплектующие и отделочные материалы. Ну а просто любители попариться с удовольствием примут в подарок приятные аксессуары для бани или сауны.

Для многих ремонт и строительство — не сложная задача, а любимое хобби. Мужчины с увлечением подбирают материалы и как правило собирают свой набор проверенных и удобных инструментов. Такие увлеченные и хозяйственные мужчины всегда будут рады новому функциональному девайсу, будь то шуруповерт, перфоратор или набор в удобном кейсе ручного инструмента.

Идеи подарков в магазине Ростов Инструмент. Фото: Мир ремонта

Любому мужчине приятнее получить в подарок что-то для хобби и отдыха, а не пресловутые наборы первой необходимости для бритья, дезодоранты и носки. Единственный минус полезных и качественных подарков - стоимость. Но, порадовать близких, не жертвуя бюджетом, можно с помощью праздничных скидок.

Идеи подарков для мужчин в ТЦ Мир ремонта. Фото: Мир ремонта

В честь Дня защитника Отечества будут действовать особенные скидки в магазинах ТЦ «Мир ремонта» с 18 по 23 февраля. При этом ассортимент торгового центра настолько большой и разнообразный, что можно подобрать подарок практически на любой вкус и для любого хобби вашего защитника.

В предпраздничные дни в магазине «Ростов инструмент» можно купить со ощутимой скидкой до 50% аккумуляторную дрель немецкого производителя DWT. Цены снижены на наборы ручных инструментов, а также набор Набор Makita DK - с дрелью-шуруповертом и даже радио.

Магазин «Дачный мир» удивит посетителей приятными скидками и большим ассортиментом товаров для приготовления мяса и других блюд на природе. Список производителей поражает: мангалы от «Gratar», грили от «Weber», и тандыры от «Амфоры», аксессуары для пикника «BoyScout».

Идеи подарков в магазине Донградус. Фото: Мир ремонта

Компания «Дон градус» специализируется на оборудовании для бань и саун, отопительными печами и каминами, комплектующими для кирпичных печей и барбекю. Есть не дорогие товары, которые идеально подходят для приятных презентов мужчинам, это чудесные подарочные наборы веников и аксессуаров для баньки, ароматические масла, прикольные разноцветные шапки для сауны и многое другое. Купить сюрприз можно с праздничной скидкой.

Перед мужским праздником можно хорошо сэкономить на покупке эксклюзивной мебели. Магазин «Balito» предлагает щедрую скидку 40% на стильный и брутальный диван «Техас». Он отлично впишется в мужскую локацию: кабинет, бильярдную, бар, комнату отдыха и другие локации. По специальной скидке 23% в честь праздника, можно приобрести дизайнерское футуристичное кресло «Imola Lounge Chair» в интерьерном салоне «Desondo».

Дизайнерское кресло от магазина Desondo. Фото: Мир ремонта

В период до 23 февраля от ТЦ «Мир ремонта» есть очень интересное предложение для любителей поймать удачу и принять участие в праздничном конкурсе. В Instagram аккаунте «Мир ремонта» проводится конкурс от магазина «Ростов инструмент». Чтобы принять в нем участие, нужно подписаться на аккаунты «Мир ремонта» и «Ростов инструмент», поставить лайк посту с конкурсом и отметить в комментариях друзей. Обладатель первого места получит бесщеточную дрель-шуруповерт, второго — угловую шлифовальную машину (болгарку), третьего — большие и острые ножницы для живой изгороди. Кроме того, будут разыграны 23 сертификата на 1000 рублей каждый для покупки инструмента от известной компании «Stihl».

Ростовчанкам нужно поспешить, до праздничной даты осталось всего пять дней. Самое время отправиться на поиски идеального подарка в ТЦ «Мир ремонта».

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