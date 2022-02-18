Первые автобусы с эвакуируемыми из ДНР отправятся в Ростовскую область 18 февраля

Автобусы отправятся в 20:00. Фото: Александр КОЦ

В городе Ясиноватая в Донецкой народной республике объявили массовую эвакуацию. Первые автобусы отправятся в 20.00, сообщили в администрации Ясиноватой.

— Не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Оповестите соседей о полученной информации! При следовании к месту сбора соблюдайте осторожность, — говорится в сообщении.

Автобусы будут забирать желающих эвакуироваться на улице Молодежной, 1; на бульваре Ленина, 2, и на улице Орджоникидзе, 152. Выехать из Ясиновватой можно будет и железнодорожным транспортом от станции Ясиноватая. Поезд прибывает на станцию Успенская в Матвеево-Курганском районе.

Ранее о массовой эвакуации жителей ДНР в Россию сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, в первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста.

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