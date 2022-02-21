Ростовская область вошла в топ регионов-лидеров нацпроекта «Производительность труда»

Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Ростовская область, Краснодарский край и Башкортостан стали лидерами рейтинга регионов по производительности труда. Его впервые составило Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

«БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ»

В 12-ти регионах-лидерах производительность труда выросла на большем числе предприятий, чем в среднем по стране. Там активнее используют программы поддержки нацпроекта. В эту группу вошли Краснодарский край, Ростовская область, республики Башкортостан, Татарстан и еще ряд других регионов.

Губернатор Василий Голубев прокомментировал позиции донского края в престижном рейтинге.

- В условиях ограниченных финансовых и временных ресурсов производительность труда – важнейший фактор экономического роста. По итогам 2021 года все цели, поставленные нацпроектом, в Ростовской области были достигнуты. До сих пор в проекте участвовали 85 донских предприятий, до конца года планируем привлечь еще около 50. Мы видим очевидные плюсы и от программы «Эффективный регион», в которую уже вовлечены 14 органов исполнительной власти и 17 муниципалитетов. Будем двигаться дальше, - поделился опытом внедрения эффективных технологий на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отметим, что цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга.

- Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт. Пользуясь всем меню нацпроекта, регион может качественно изменить свою производственную культуру, — прокомментировал директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.

ВЫШЛИ НА ДРУГОЙ УРОВЕНЬ

Руководители донских предприятий - участников нацпроекта - по достоинству оценили применение бережливых технологий.

Так, по словам генерального директора ООО «Завод ТерраФриго» Михаила Расторгуева, предприятию проект дал другое отношение к производственному процессу и другой уровень отношений с сотрудниками.

- Мы подступали к вопросу повышения производительности разными путями, с теоретической точки зрения, сами пытались, приглашали экспертов со стороны, – отметил генеральный директор ООО «Завод ТерраФриго» Михаил Юрьевич Расторгуев. – Но в этот раз благодаря поддержке регионального центра компетенций сотрудники загорелись идеями, заинтересовались вопросами более эффективного производства, начало все получаться. Есть конкретные результаты участия в проекте, они получены «вживую», «на земле», а, следовательно, вызывают доверие.

Поделился своим мнением о проекте и представитель другого крупного предприятия.

- Компания БОНУМ в 2020 году приняла участие в проекте федерального центра компетенций по повышению производительности труда (ФЦК) на новой производственной площадке в Новочеркасске. Во время проекта удалось увеличить скорость производственных процессов, при этом сохранив и даже улучшив качество работы, - прокомментировал заместитель генерального директора Василий Сергеевич Михайленко. - Мы не отказались от модели, предложенной ФЦК, и продолжили внедрять проекты по оптимизации производственных участков. Нам очень близка философия постоянного улучшения качества и совершенствования и процессов, и продукта, и коллектива. Каждый маленький шаг позитивно влияет на финальный результат. Только так можно достичь по-настоящему высокого уровня производства и продукции.

Добавим, что промежуточные рейтинги производительности труда будут формировать на протяжении года: 30 апреля, 31 августа и 31 декабря. Итоговый рейтинг публикуется не позднее 15 декабря следующего года. Это связано с методикой подсчета производительности труда.

Лидер рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360». Это главная площадка в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.