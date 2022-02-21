Сколько стоит сварить борщ в Ростове

Вы когда-нибудь предметно задумывались над тем, сколько обойдется в Ростове кастрюля борща? Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Вы когда-нибудь предметно задумывались над тем, сколько обойдется в Ростове кастрюля борща? А мы вот решили посчитать все до копеечки! Журналист "КП-Ростов-на-Дону" отправилась по магазинам и выяснила, почем нынче первое.

- Начинаем закупку борщевого набора с мясного отдела, - рассудила я. - Чтобы борщ был наваристым, нужны кости. Так килограмм лопатки говядины выйдет на 425 рублей с копейками. Однако есть альтернатива - готовый суповой набор из курицы. Всего-то за 127,99 рублей. А что, и наваристо, и диетично, и бюджетно. Пожалуй, скину рецепт своим однокурсникам.

Когда основа для борща отправилась в корзину для покупок, направляюсь к отделу с овощами и смотрю ценники. Без одной копейки 50 рублей стоит килограмм картофеля. Свежая белокочанная капуста обойдется в 67,69 рублей.

Далее - поджарка. В ней - свекла - передо мной 46,99 рэ за килограмм, морковь - 37,99 рублей, лук репчатый - 29,19 рублей. Столько, конечно, не надо, поэтому смело делим сумму на три. Самым дорогим выходит болгарский красный перец - 279,99 рублей за килограмм. Беру одну перчину - на 55 рэ. Следующие по списку - помидоры. Но вот загвоздка - томаты на прилавке такие, что ни вкуса, ни запаха. Да и цена для таких помидор кусачая - 189,99 рублей. Решаю купить томатную пасту. Средняя цена - 70 рублей за 140 граммов - как говорится, дешево и сердито.

Дело за малым - приправы, соль и масло. Пачка лаврового листа выйдет в 8 рублей 99 копеек. А черный перец горошком - 19,99 рублей. Средняя цена подсолнечного масла составляет 109,99 рублей за литр. А килограмм соли можно приобрести за 8 рублей 19 копеек. Хочешь - не хочешь, а беру. Тем более, что этих запасов мне и на другие блюда хватит.

Остается достать калькулятор и свести. В итоге кастрюля борща обошлась без копейки в 220 рублей на пятилитровую кастрюлю. Еще бы зелени и сметанки, но ту уж кто как любит. В моем варианте получилось весьма бюджетно! Да - кто-то скажет - несколько часов потраченного времени. А кто-то - полноценный горячий обед на неделю обеспечен.

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