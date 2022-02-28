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Общество28 февраля 2022 6:20

В Ростовской области пройдет экомарафон ПЕРЕРАБОТКА

Девиз акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Наталья ВЕСНИНА
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Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 марта стартует Всероссийский Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА. Девиз акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Он будет проходить до 10 апреля.

В рамках проекта в Ростовской области будет организован сбор макулатуры. Все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте марафона, смогут принять участие в акции.

Сдать на переработку можно глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, книги не представляющие литературной ценности и т.п.

Основная задача проекта – экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства».

Экология регионаЭконовости