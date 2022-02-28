В Ростовской области пройдет экомарафон ПЕРЕРАБОТКА

Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 марта стартует Всероссийский Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА. Девиз акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!». Он будет проходить до 10 апреля.

В рамках проекта в Ростовской области будет организован сбор макулатуры. Все организации и жители области, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предварительно заявку на сайте марафона, смогут принять участие в акции.

Сдать на переработку можно глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, крафт бумагу, бумажную упаковку, книги не представляющие литературной ценности и т.п.

Основная задача проекта – экологическое просвещение, воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для последующих поколений, а также стимулирование развития «зеленого предпринимательства».