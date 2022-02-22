Возможности и перспективы развития «зеленой» энергетики в Ростовской области

Фото: сайт Правительства Ростовской области

Тема возобновляемой энергии сейчас очень актуальна и важна. Ее получают из неисчерпаемых природных ресурсов – солнечного света, водных потоков, ветра, приливов, геотермальной теплоты и т.п. Предполагается, что со временем человечество сможет сократить использование газа, угля и атома и перейти на возобновляемые источники энергии. При этом значительно снизятся выбросы парниковых газов и вред для экологии планеты.

Уже сейчас энергия, получаемая из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), стала драйвером развития энергетики. А солнечная и ветроэнергетика в ряде стран становятся дешевле традиционной генерации. Ожидается, что в будущем это произойдет и в России.

Развитие и финансирование в России

Ведущей экспертной площадкой по развитию в России возобновляемых источников энергии является Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Она была создана по инициативе крупнейших компаний энергетической отрасли.

В числе направлений работы ассоциации развитие механизмов финансирования инвестиционных проектов ВИЭ, формирование благоприятного инвестиционного климата, создание эффективной нормативно-правовой базы в секторе, информационное обеспечение деятельности участников и другие.

Ассоциация объединяет генерирующие компании, научно-исследовательские центры, производителей и поставщиков оборудования, финансовые институты, девелоперов проектов и других заинтересованных участников.

Как развивается возобновляемая энергетика в Ростовской области

Успешно занимаются развитием возобновляемой энергетики в Ростовской области. Регион стал победителем в номинациях «Самый активный ВИЭ-регион» и «Лидер ветроэнергетики России», а в первом инвестиционным рейтинге Ассоциации развития возобновляемой энергетики был признан абсолютным лидером. Уже несколько лет активно вводятся в строй новые ветроэлектростанции, а в ближайшем будущем планируется и развитие солнечной энергетики.

Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики и Оксана Макеева, руководитель по внешним коммуникациям АРВЭ. Фото: предоставлено АРВЭ.

- В Ростовской области сконцентрированы и производственные активы, и больше 600 МВт реальной генерации – объектов, которые также можно приехать посмотреть, и увидеть, что никакого вреда для окружающей среды от их деятельности нет. Все эти объекты можно будет изучить самым внимательным образом: посмотреть, как производятся башни для ветрогенераторов, и посетить ветроэлектростанции, подробно познакомиться с тем, как они действуют и управляются. У нас не было сомнений относительно того, в каком из регионов проводить ARWE-2022, – рассказал KP.RU директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Одним из самых ярких событий года станет форум «Возобновляемая энергетика»

В мае 2022 года пройдет мероприятие, значимое для развития возобновляемой энергетики в России, - международный форум «Возобновляемая энергетика» ARWE-2022. Именно Ростовская область была выбрана местом проведения форума, поскольку здесь самые высокие темпы развития «зеленой» энергетики.

Организаторами выступили Ассоциация развития возобновляемой энергетики, Российское энергетическое агентство, Правительство Ростовской области, Фонд Росконгресс. Полную поддержку проекту оказывает Министерство Министерства энергетики Российской Федерации.

Главная цель проведения форума – объединение участников отрасли, демонстрация технологического развития, содействие развитию возобновляемой энергетики в России, а также популяризация тематики ВИЭ и воспитание более бережного отношения к природе.

Ожидается, что в форуме примет участие свыше 1000 человек. Запланирована обширная деловая программа, в рамках которой о стратегиях низкоуглеродного развития расскажут спикеры более чем из 10 стран. Также будет обсуждаться влияние глобальной политики на развитие отрасли ВИЭ и ее господдержка.

Фото: сайт Правительства Ростовской области

Форум ARWE-2022 обязательно станет одним из самых заметных событий в жизни Ростовской области. Для всех желающих в рамках мероприятия пройдет фестиваль «Почувствуй энергию природы». Посетители смогут узнать, как работает возобновляемая энергетика, какие технологии можно использовать в повседневной жизни. А яркую картину праздника дополнят самые разные полезные активности.

Все заинтересованные предприятия региона приглашают к участию в форуме.

ARWE-2022 пройдет с 18 по 21 мая.