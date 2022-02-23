Андрей Турчак побывал в Ростове с рабочим визитом в связи с ситуацией в Донбассе

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел в Ростове рабочее совещание. Фото: пресс-служба ЗС РО

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак провел в Ростове рабочее совещание, пообщался с волонтерами и с вынужденными переселенцами из Донбасса.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Как заявил Андрей Турчак, с первых дней «Единая Россия» объявила сбор гуманитарной помощи от Калининграда до Владивостока.

- По всей стране наши региональные отделения на базе общественных приемных развернули волонтерские центры. Первый гуманитарный конвой-автопоезд уже пришел в Ростов. Завтра этот автопоезд разъедется по пунктам временного размещения. Мы начинаем распределение гуманитарной помощи, которая за эти дни была собрана. Груз самый разный – все то, что необходимо беженцам, – предметы первой необходимости, предметы гигиены. То есть все то, что на первых порах может потребоваться. Отдельно мы сформировали машину с холодильниками, микроволновыми печами, – прокомментировал Андрей Турчак.

На сегодняшний день в Ростов прибыло 800 тонн гуманитарного груза, еще 500 тонн планируется доставить на территорию Ростовской области до 28 февраля. На призыв о помощи откликнулись все регионы страны.

Также волонтеры партии помогают жителям ДНР и ЛНР, прибывающим, в том числе, в другие регионы России — встречают людей в местах пребывания, обустраивают в пунктах временного размещения, помогают в организации быта, проводят разъяснительную и информационную работу.

Участники заседания, состоявшегося в донской столице, обсудили потребности в дополнительных ресурсах с точки зрения волонтерских центров.

– Сбор помощи мы не заканчиваем, потому что постоянно появляются новые запросы. Больше половины прибывших - это дети, не хватает учебной литературы, книжек, канцелярии. Волонтеры собрали и памперсы, и учебные принадлежности, и канцелярию. У нас сформированы резервные фонды по каждому субъекту, где находятся беженцы, в том числе и по Ростовской области. Перед вылетом я дал поручение, чтобы эти средства были выделены, завтра-послезавтра начнется развозка всего необходимого, - сказал секретарь Генсовета ЕР.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Отметим, что на Дон отправился молодежный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным с Донбасса. В координации с МЧС члены группы оценивают объем необходимой помощи. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения «Мы вместе», представителей «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ», «Волонтерской роты».

Кроме того, на базе региональной общественной приемной «Единой России» в Ростове-на-Дону с 20 февраля действует Центр правовой поддержки для прибывших из ДНР и ЛНР. Он создан по поручению Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко.

- Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, - отметил ранее спикер Заксобрания. - Также были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР. Для нас, жителей Ростовской области, и особенно для депутатского корпуса, принятие такого решения исключительно важно, учитывая исторически крепкие связи между жителями донской земли и жителями Луганской и Донецкой республик. Уверен, что принятые Президентом Российской Федерации принципиальные решения послужат миру, стабильности и ликвидации тех негативных ситуаций, которые, к сожалению, существуют уже на протяжении 8 лет на территории ДНР и ЛНР.

Александр Ищенко также подчеркнул, что у депутатов Законодательного Собрания есть в этом процессе свои задачи, своя миссия.

- Донской регион является форпостом России по отношению к Донецкой и Луганской народным республикам, к нашей новой будущей политике по отношению к Украине. И частью нашей работы в нынешний период является, безусловно, правильное, политически точное участие в деле оказания помощи гражданам, прибывшим из двух новых государств, - подчеркнул спикер донского парламента.

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