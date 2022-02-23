Масленица 2022 в Ростовской области: какого числа и как пройдет празднование

Празднование будет проходить в течение нескольких дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масленица 2022 в Ростовской области пройдет с 28 февраля по 6 марта. Рассказываем, в какие дни и как можно отпраздновать приход весны.

Мероприятия в честь Масленицы пройдут в Ростовском областном музее краеведения. Посетителям расскажут об истории и особенностях празднования Масленицы в России и мире. Можно принять участие в хороводах и играх, чаепитии с подлинным русским самоваром.

Стоимость детского билета для группы от десяти человек — 200 рублей.

В Азовском музее-заповеднике с 21 февраля по 6 марта пройдут мероприятия для школьников. Сотрудники подготовили программу «Душа моя, масленица!», участникам которой расскажут о масленичных традициях и обрядах. Музей обещает веселые конкурсы и сладкое угощение. 2 и 6 марта в 12.00 программа будет доступна всем посетителям.

— Гости познакомятся с недельным праздничным весенним циклом, с обычаями и обрядами русского народа, с истоками и традициями Масленицы, — говорится в сообщении Азовского музея.

Праздничную программу анонсировали в Таганрогском художественном музее. 26 февраля в 12.00 здесь пройдет интерактивное театрализованное мероприятие с элементами квеста «Семь цветов Масленицы». Посетить его можно в музее на переулке Лермонтовском, 22.