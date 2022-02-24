Новостройка «МСК» получила статус лучшего жилого комплекса в Ростовской области. Фото: предоставлено МСК

В Ростовской области жилой комплекс «Рубин» был назван победителем самой масштабной премии в Российской Федерации - ТОП ЖК-2022. Он получил награду в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области».

В нынешнем году на конкурс поступило более тысячи заявок от свыше 700 застройщиков в разных регионах и номинациях.

Фото: предоставлено МСК

Все участники были проанализированы по 133 параметрам. «Рубин» стал лидером на предварительном этапе, а затем вышел в финал конкурса в Ростовской области. Специалисты оценивали локацию, транспортную доступность, обеспеченность инфраструктурой, внутреннее наполнение и внешние составляющие. Стоит отметить, что большая часть оцениваемых параметров были заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

На втором этапе представители строительной отрасли поделились своим мнением о конкурсантах. Важно сказать, что для максимальной честности итогов те или иные номинации распределили по специалистам из разных регионов, которые не являются представителями застройщиков и не взаимодействуют с ними. И здесь удача тоже оказалась на стороне комплекса-победителя.

Фото: предоставлено МСК

Итоговые результаты подвела конкурсная комиссия, в состав которой вошли ведущие представители профессионального сообщества федерального и регионального уровней. Решением жюри в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» победителем утвержден ЖК «Рубин» от застройщика «МСК».

- Победа в столь авторитетном конкурсе - это показатель качества того продукта, который мы предлагаем клиентам. Мы постоянно анализируем потребительские предпочтения и строим ЖК, которые отвечают требованиям времени и всем современным тенденциям», - отметил директор департамента продаж «МСК» Сергей Тарашвили.

Фото: предоставлено МСК

В прошлом году призером конкурса стал объект этого же застройщика - ЖК «Сердце Ростова 2». Жилой комплекс класса «комфорт +» занял второе место, уступив по своим характеристикам лишь элитной новостройке.