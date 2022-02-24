Депутаты городской Думы Ростова-на-Дону внесли изменения в правила благоустройства

В Ростове-на-Дону прошло 10-ое заседание городской Думы. Фото: пресс-служба гордумы

Депутаты городской Думы Ростова на очередном заседании рассмотрели правила благоустройства города и внесли важные изменения.

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Так, в регламентирующем документе был отредактирован раздел в части малых архитектурных форм.

Теперь к ним относятся сооружения, в том числе нестационарные и временные, используемые для организации открытых пространств и дополняющие архитектурно-градостроительную либо садово-парковую композицию.

В зависимости от использования они подразделяются на объекты функционального назначения: садовые диваны, урны, ограды и заборы, фонари, платежные терминалы, остановочные павильоны пассажирского транспорта, беседки, киоски, павильоны.

Также к малым архитектурным формам относятся и объекты декоративного назначения: малые городские скульптуры, декоративные бассейны и фонтаны, элементы иллюминации, цветочные конструкции, кадки, вазоны так далее.

Малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными.

Также депутаты внесли изменения в раздел, касающийся требований к санитарному содержанию пляжей.

В частности, установлено, что ежедневно после закрытия пляжа должна производится уборка берега, раздевалок, туалетов, зоны зеленых насаждений и дезинфекция туалетов, а вывоз отходов производится до 08:00.

Один раз в неделю на пляже производится рыхление верхнего слоя песка с удалением отходов и последующим его выравниванием.

Появился в документе и ряд запретов, цель которых – сделать общественные территории более чистыми и комфортными для горожан.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА

Теперь запрещается самовольно вырубать деревья и кустарники на территориях общего пользования, повреждать саженцы деревьев, кустарники, сучья и ветви, срывать цветы, делать надрезы, надписи, прикреплять к деревьям объявления, номерные знаки и указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди, повреждать и уничтожать клумбы, цветники, кустарники, в том числе в живой изгороди, и ходить по ним.

Вводится запрет на складирование на озелененных территориях и на территориях, прилегающих к ним, строительные материалы и материалы, способствующие распространению вредителей растений. Также запрещено ломать и загрязнять элементы благоустройства, в том числе путем нанесения граффити, расклейки в не предназначенных для этого местах объявлений и рекламы.

В разделе об озеленении города теперь уточняется, что в Ростове теперь используется два вида озеленения: стационарное (посадка растений в грунт) и мобильное (посадка растений в специальные передвижные емкости – контейнеры, вазоны – прим ред).

Добавлен пункт по озеленению на крышах. Оно теперь может предусматриваться при проектировании новых зданий и сооружений, а также реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и сооружений.

КАФЕ, ЛЕСТНИЦЫ И ПАНДУСЫ

Актуализирован в связи с добавлениями требований федерального законодательства раздел 1«Порядок эксплуатации и прокладки (ремонта) подземных коммуникаций и осуществления иных видов земляных работ».

Также появились новые требования к обустройству сезонных (летних) кафе.

- При их эксплуатации хозяйствующие субъекты должны обеспечивать пропускную способность тротуаров и пешеходных дорожек, наличие контейнеров для сбора мусора со съемными вкладышами и сохранность зеленых насаждений в границах прилегающей территории, - прокомментировали в городской Думе Ростова.

Установлены также требования к устройству бортовых камней, ступеней, лестниц и пандусов. Так, для предотвращения наезда автотранспорта на газон обустраивается повышенный бортовой камень, а при уклонах пешеходных коммуникаций в местах нахождения медицинских организаций и других объектов массового посещения должны сооружаться ступени и лестницы, оборудованные пандусами.

Кроме того, раздел о требованиях к внешнему виду и порядке содержания и ремонта фасадов зданий, строений и сооружений приведен в соответствие действующим Правилам землепользования и застройки.