В Ростове-на-Дону норма предоставления жилой площади по договору соцнайма увеличена

На заседании гордумы седьмого созыва депутаты внесли изменения в положение о регулировании жилищных отношений в донской столице. Фото: пресс-служба гордумы Ростова

На состоявшемся заседании Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва депутаты внесли изменения в правила регулировании жилищных отношений в городе. Корректировки связаны с необходимостью решения существующей проблемы приобретения жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам. В первую очередь — тем, кто относятся к категории переселяемых из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года согласно областной адресной программы.

Председатель постоянной думской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников пояснил, что это касается льготных категорий граждан - переселяемых из аварийного жилого фонда, очередников, льготников.

- По 131-му Федеральному закону муниципалитет обязан предоставлять им жилые помещения по договорам социального найма, - подчеркнул депутат городской Думы.

Сегодня норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда устанавливается из расчета: 25 кв. м общей площади (для одиноко проживающих граждан); 34 кв. м общей площади (на семью из 2 человек); 15 кв. м общей площади на каждого члена семьи (на семью из трех и более человек). Однако таких квартир застройщики сегодня не предлагают.

Поэтому депутаты единогласно поддержали проект решения о внесении изменений.

Теперь нормой предоставления площади жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда становится: 33 кв. м общей площади (для одиноко проживающих граждан); 42 кв. м общей площади (на семью из 2 человек); 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи (на семью из трех и более человек).

Превышение установленной нормы допускается не более чем на 10 квадратных метров общей площади на семью из двух и более человек.

Об этом депутатов проинформировал Директор Департамента координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону Юрий Черевиченко.