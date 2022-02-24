Как в Ростове будет развиваться территория Левого берега до 2035 года

Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Первый заместитель главы Ростова-на-Дону Юрий Овчинников заявил, что на строительство инвестор выделит более 22 млрд рублей. Разбираемся, зачем в левобережной зоне решили построить жилье, как будет реализован один из самых дорогостоящих инвестпроектов в донской столице и как будут проводиться компенсационные высадки деревьев.

Территория будущего

О необходимости и возможности развития Левого берега власти и эксперты говорят с 60-х годов прошлого века. Но первые шаги к освоению территории были сделаны перед Чемпионатом мира-2018, когда появился стадион «Ростов Арена» и набережная левого берега. Затем здесь обустроили еще одну зону отдыха — парк «Левобережный».

В прошлом году администрация Ростова-на-Дону представила план развития города до 2035 года. Согласно стратегии, левобережная зона станет новым центром притяжения для жителей города. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, территория «станет своего рода магнитом для бизнеса и источником дополнительных инвестиций в экономику».

В рамках освоения Левого берега в прошлом году участок восточнее «Ростов Арены» перевели в зону общественно-жилой застройки. Территорией заинтересовался инвестор, группа компаний «ЮгСтройИнвест» разработала проект планировки территории. Согласно нему, на территории появится микрорайон, обеспеченный социальной инфраструктурой. А рядом обустроят большой парк площадью 14 га.

Фото: Правительство Ростовской области

Жилье для развития

О том, почему для комплексного развития необходимо строить жилье, рассказал Почетный архитектор России Алексей Полянский.

— Левый берег безусловно нуждается в жилой застройке. Такие крупные территории без наличия постоянных жителей не бывают «живыми». В прошлом существовало четкое разделение, что вот здесь мы живем, здесь трудимся, а здесь отдыхаем. Но в современном градостроительстве все по-другому, — пояснил Полянский.

Позже архитектор в составе комиссии из 25 общественников и активистов в ходе публичных обсуждений рекомендовал реализовать проект. И 4 февраля этого года губернатор Василий Голубев признал его масштабным инвестиционным. Согласно распоряжению, застройщик передаст 350 квартир в собственность города для социальных нужд.

Фото: ЮСИ

Компенсация с прибытком

Одного одобрения властей для начала строительства недостаточно. Перед тем, как приступить к освоению участка, инвестор должен провести ряд изысканий, чтобы учесть все особенности местности. И сразу возникает вопрос, что будет с деревьями?

Исходя из законодательства, компания не имеет права начинать стройку до того, как будет получено разрешение на снос зеленых насаждений. Участок посетит специальная комиссия дендрологов и общественников, которая проведет инвентаризацию деревьев и представит отчёт о состоянии зеленых насаждений.

Если у специалистов и властей не останется вопросов, застройщику разрешат проводить работы. Но непременно с учетом взятых обязательств по организации компенсационных мероприятий.

О каких компенсационных мероприятиях идет речь? По закону, если в процессе подготовки под строительство на участке сносят зеленые насаждения, то инвестор обязан растения высадить. Причем, с прибытком на 30 процентов от общего количества уничтоженной растительности. То есть, на каждые 10 вырубленных деревьев необходимо высадить не менее 13.

Место, где осуществляются компенсационные высадки, определяет администрация Кировского района. В приоритете — высадка деревьев на той же территории, где осуществлялся снос. Напомним, что в проекте планировки предусмотрен парк площадью 14 га, который может стать местом, где будут высажены деревья.

В соответствии с законодательством, все затраты, связанные с компенсационным озеленением и уходом за деревьями в течение трех лет застройщик возьмёт на себя, после чего передаст по акту все растения городу.

Первый микрорайон

Если проект будет реализован, уже через несколько лет на Левом берегу появится первый ЖК. Согласно проекту, он будет рассчитан на 5 893 квартиры. Также построят школу на 1100 мест, 2 детских сада и поликлинику. Рядом с домами появится большой парк. Кроме того, планируется создать 813 рабочих мест. По оценкам, бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые поступления в размере 2,7 млрд рублей.