Депутаты городской Думы оценили работу главы Администрации города в минувшем году

Депутаты городской Думы Ростова оценили работу сити-менеджера Алексея Логвиненко. Фото: пресс-служба гордумы

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выступил перед депутатами гордумы с отчетом о результатах работы за 2021 год. Он отметил, что минувший год был Годом науки и технологий.

- Мы создали все условия для появления первого в Ростовской области промышленного технопарка. В Год первичной медико-санитарной помощи на модернизацию первичного звена было выделено 1,2 млрд рублей. Благодаря Году спорта мы провели рекордное количество спортивных мероприятий, построили и отремонтировали 45 спортивных объектов, - сказал он.

ИНВЕСТИЦИИ

Несмотря на сложную экономическую обстановку в связи с пандемией, Ростов продолжает наращивать объемы инвестиций.

По словам сити-менеджера, бюджет 2021 года стал самым крупным в истории города.

- Он впервые превысил 45 млрд рублей. Это не предел, бюджет текущего года уже утвержден на 47 млрд рублей. Мы видим потенциал для еще большего роста годового бюджета за счет привлекаемых нами новых проектов, - отметил Алексей Логвиненко. - Собственные доходы бюджета также увеличились на 23% и достигли рекордных 19 млрд рублей. При этом 83% бюджетных средств или 37 млрд рублей было направлено на социальную сферу, исполнение наказов избирателей и обращений граждан, - сказал Алексей Логвиненко.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии городской Думы по инвестициям, малому предпринимательству и торговле Сергей Заревский сообщил, что Администрации города удалось не только сохранить, но и значительно увеличить инвестиционную привлекательность города, в том числе в производственной сфере.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Прошедший год был непростым для отрасли здравоохранения, но, несмотря на сложности, была построена и введена в эксплуатацию детская поликлиника на ул. Профсоюзной, открыта после капремонта детская поликлиника №45, построена подстанция скорой помощи в микрорайоне «Суворовский», закуплены 19 машин «скорой помощи», 23 поликлиники получили 600 единиц современного оборудования.

Побит рекорд в строительной отрасли: объем введенного жилья составил 1,4 млн квадратных метров.

Отремонтированы ранее непригодные к использованию 18 пришкольных стадионов. Благодаря этому тысячи учеников и жителей окрестных домов могут заниматься спортом круглый год. Для развития массового спорта выполнено обустройство 22-х придомовых спортивных площадок.

РАБОТА ВСЕЙ КОМАНДОЙ

Алексей Логвиненко подробно остановился на таких масштабных проектах, как реконструкция Театрального спуска, ул. Вавилова, создание сети внутригородского легкого рельсового транспорта, которые широко обсуждались в течение года ростовской общественностью.

- Над решением поставленных задач трудилась команда. Это администрация, депутаты городской Думы, активные горожане. Слаженная работа помогла нам справиться со всеми вызовами времени. Мы заложили основу для решения системных вопросов, которые накапливались годами. Есть четкое понимание механизмов и инструментов для достижения целей долгосрочной стратегии развития донской столицы, - сказал в завершение глава Администрации Ростова.

Председатель постоянной комиссии городской Думы по инвестициям, малому предпринимательству и торговле Сергей Заревский предложил оценить работу главы Администрации удовлетворительно, в то же время указав на необходимость ускорения темпов выполнения наказов избирателей, полученных депутатами.

В результате, принявшие участие в обсуждении отчета главы Администрации города депутаты городской Думы в своем большинстве положительно оценили работу Администрации города и ее руководителя в 2021 году.