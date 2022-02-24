В Ростове у банкоматов образовались очереди, а в некоторых закончились наличные

Очереди у банкоматов появились 24 февраля. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону у банкоматов в нескольких районах образовались очереди. 24 февраля желающих снять средства с карт оказалось так много, что в некоторых аппаратах закончились наличные. Об этом сообщили читатели «КП-Ростов-на-Дону».

Так, очередь наблюдалась у банкомата в торговом центре на улице Суворова. Как рассказал ростовчанин, после длительного ожидания он так и не смог снять наличные.

— Он не просто не выдавал деньги, он карточку не коннектил с системой, — пожаловался мужчина.

На проблемы пожаловалась жительница Левенцовского микрорайона, которая также собиралась снять средства с карты. Сначала в отделении, в которые она обратилась, были очереди, а потом все четыре банкомата перестали выдавать средства. Выяснилось, во всех закончились наличные.

В отделении на проспекте Ворошиловском очередей нет. Правда, из шести банкоматов функция снятия наличных доступна только в двух.

Напомним, курс рубля резко обвалился после объявления о начале спецоперации. Доллар подорожал до 84 рублей впервые с 2016 года, евро — до 95 рублей, 10 копеек впервые с 2014 года. Сейчас курс доллара — 86,9 руб., евро — 97,7 руб.

При этом эксперты советуют пока не принимать радикальных решений, а переждать.

— Я полагаю, что следующие пакеты санкций будут в ближайшее время. Это будут и технологические, и финансовые санкции, касающиеся наших крупнейших банков. Я бы рекомендовал сегодня в первую очередь поменьше суетиться. Не нужно делать никаких резких движений. Остановитесь, задумайтесь, — говорит профессор Высшей школы экономики, автор телеграм-канала Bitkogan Евгений Коган.

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