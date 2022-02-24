Бюджет, социальная сфера, послание Президента: как прошло заседание донского Заксобрания

В Заксобрании Ростовской области прошло очередное заседание. Фото: ЗС РО

Донские парламентарии на очередном заседании Законодательного Собрания внесли важные поправки в областное законодательство, а также обсудили реализацию послания Президента Владимира Путина. Рассказываем о самом главном.

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР

Как отметил Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко, ежегодное президентское Послание является главным ориентиром в работе донского парламента, и в прошлом году она шла по самым разным направлениям: вносились изменения в региональные законы, вырабатывались инициативы на федеральный уровень, проводился мониторинг исполнения действующего законодательства, велось публичное обсуждение проблем, обозначенных главой государства.

– В целях реализации Послания Президента в 2021 году мы приняли 22 нормативно-правовых акта. Это, прежде всего, законы социальной направленности, касающиеся дополнительных мер поддержки семей с детьми, приемных родителей, детей-сирот. Часть проблем, по которым мы не можем определить меры областного регулирования, мы стараемся решить с помощью своих инициатив на федеральном уровне, – сообщил Александр Валентинович.

Спикер ЗС РО отметил, что на сегодняшний день уже близки к принятию три донские инициативы: о сохранении социальных доплат к пенсии детей-инвалидов и детей, потерявших кормильца, в период их летнего трудоустройства ; о снятии возрастных ограничений на бесплатное пребывание и питание в медицинском стационаре родителей с детьми-инвалидами и об установлении нулевой ставки по налогу на прибыль организаций для муниципальных домов культуры.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЕ – СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Как и прежде, парламентарии уделяют большое внимание социальным вопросам. На заседании было принято решение об изменении формы предоставления меры соцподдержки льготникам –труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам труда. Теперь для проезда в городском и межмуниципальном транспорте будет предоставляться ежемесячная денежная выплата в размере одной тысячи рублей. Сумма будет в дальнейшем ежегодно индексироваться, а выплаты будут опережающими - на предстоящий месяц.

- Должен сказать, что депутаты не согласились с первоначальным вариантом законопроекта, в котором фигурировала сумма 765 рублей. Расчеты были проведены по предыдущему году, в котором были периоды самоизоляции и люди пользовались транспортом меньше чем обычно. Позицию депутатов поддержал губернатор, и в итоге с уточнёнными расчетами мы вышли на ежемесячную выплату в сумме 1000 рублей. В Законодательном Собрании проходило открытое обсуждение этого законопроекта вместе с льготниками, представителями ветеранских советов - и они высказались в поддержку новой формы выплаты, - прокомментировал спикер ЗС РО Александр Ищенко.

НЕТ – БЮРОКРАТИЧЕСКИМ ПРОВОЛОЧКАМ

Также депутаты приняли закон, который обяжет органы местного самоуправления и МФЦ самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия запрашивать документы для предоставления адресной социальной помощи и ряда других льгот.

- Это означает, что граждане будут избавлены от бюрократической необходимости самим собирать и предоставлять необходимые справки при начислении этих видов соцподдержки. Мы не первый раз уже расширяем такой перечень документов. Цифровизация открывает новые возможности для максимально комфортного и быстрого оказания государственных и муниципальных услуг. Это последовательный и необратимый процесс, - сказал Александр Ищенко.

БЮДЖЕТ

Депутаты обсудили областной бюджет и приняли соответствующие изменения на текущий год и на плановый период 2023-2024 годов. Александр Ищенко подробно рассказал, как поправки отразятся на главном финансовом документе региона.

Расходы донской казны вырастут на 12,3 млрд рублей за счет денег, которые поступили из федерального бюджета и перераспределения остатков средств на 1 января 2022 года.

- В приоритете, конечно, здравоохранение и социальная сфера. Средства будут направлены на работы по технологическому присоединению к инженерным сетям строящегося хирургического корпуса инновационных технологий Областной детской клинической больницы (284,4 млн рублей), - заявил Александр Ищенко.

Также завершается строительство Областной инфекционной больницы в г. Ростове-на-Дону и здания терапевтического отделения Чертковской районной больницы (716,8 млн рублей), выделяется субсидия (456 млн рублей) на оснащение реконструированного акушерского отделения Городской больницы № 7.

- Дополнительно выделятся деньги на приобретение жилья детям-сиротам, многодетным семьям, на предоставление земельных сертификатов. На капитальные ремонты 16 школ в 11 муниципальных образованиях области предусмотрены дополнительные средства на 2022-2023 годы в размере 2,6 млрд рублей. И так как каждый год школьников в Ростовской области становится больше, из федерального бюджета на 2023 год выделены 3,3 млрд рублей на создание дополнительных мест в школах, - продолжает парламентарий.

Также вырастут почти на два миллиарда рублей средства, предназначенные для строительства школ и детских садов в 2022 году.

- Будет завершено строительство школ в Каменском, Неклиновском, Октябрьском районах, в городах Батайске, Волгодонске, Шахты и Ростове-на-Дону. Детские сады в 2022 году построят в Аксайском, Егорлыкском, Волгодонском, Красносулинском, Неклиновском, Октябрьском, Советском, Чертковском Мясниковском, Сальском, Усть-Донецком районах, а также городах Каменск-Шахтинский, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Таганроге. Увеличится дорожный фонд. На строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в г Волгодонске и на ремонт региональных автомобильных дорог2022-2023 годах выделяется 3,8 млрд рублей, - подытожил Александр Ищенко.