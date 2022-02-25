Игорь Пряхин, директор Ростовского колледжа технологий машиностроения. Фото: Екатерина ПОПОВА

Во вторник, 15 февраля, в Ростове, в пресс-центре «Комсомольской правды», состоялся круглый стол на тему «Где учиться, чтобы пригодиться?». На нем представители вузов и техникумов Ростовской области поделились своим видением идеального сотрудника, а также обсудили современные проблемы образования.

«ЦЕННОСТИ НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ»

Игорь Пряхин, директор Ростовского колледжа технологий машиностроения:

- Формат обучения в последнее время изменился. Пандемия внесла свои коррективы. В ряде случаев стало обязательным дистанционное обучение. Если говорить о подготовке рабочих, то это является для нас серьезным вызовом. Впервые в истории мы выпускали наладчиков станков с ЧПУ, проводя квалификационные работы дистанционно. И нам это удалось! Мы научились удаленно подключаться к станкам, были интересные кейсы. В этом нет ничего плохого. Главное - грамотно и сбалансированно использовать новые технологии.

Сейчас многие компетенции уходят, появляются новые. И система образования за этим не поспевает. Велик соблазн заменить профессиональные компетенции «мягкими» навыками, не обновляя материально-техническую базу. Но работодатели сетуют, что на собеседования приходят дипломированные инженеры, готовые говорить на любые темы, а вот прочитать элементарный чертеж они не могут. Цифровые навыки, критическое мышление, коммуникабельность - все это ценится, но важнее все-таки практика применения фундаментальных знаний.

Сегодня огромный выбор вариантов для совмещения учебы с работой. Я считаю прекрасным, что появилась возможность работать по профилю образовательной программы или обучаться, уже работая. Например, когда началась пандемия, наши студенты трудились по выбранной стезе, пока штатные сотрудники болели. И что в этом плохого? Они набирались опыта, приносили деньги домой, помогали заводам наращивать объемы производства.

Образование должно помогать человеку развиваться как профессионалу с учетом потребностей экономики и своих амбиций.

И сейчас уже не очень актуально погружение во что-то одно. Нужно разбираться в смежных отраслях. А еще - постоянно учиться. Это очень ценится работодателями!

«ФИЗИКА И ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ИНЖЕНЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ»

Леон Авакян, замдекана физического факультета ЮФУ, профессор кафедры теоретической и вычислительной физики. Фото: Екатерина ПОПОВА

Леон Авакян, замдекана физического факультета ЮФУ, профессор кафедры теоретической и вычислительной физики, доктор физико-математических наук:

- Современное высшее образование очень различается по своему уровню, который зависит от университета. Физический факультет - это бренд с высокой академической репутацией, которая была создана в течение многих десятилетий.

Сейчас все больше молодых людей стремится получить инженерную профессию, связанную с техникой. Для них можно порекомендовать направления, где проводятся фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня: радиофизика, инфокоммуникационные технологии и системы связи, нанотехнологии и микросистемная техника, техническая физика, ядерная физика. У нас также готовят настоящих профессионалов в области педагогического образования физико-математического профиля, которые могут работать преподавателями физики, математики, информатики.

В целом физика и тесно связанные с ней технические, инженерные направления подготовки сейчас являются крайне привлекательными для профессионального обучения.

Выпускники физфака работают по всему миру в ведущих исследовательских центрах, университетах, НИИ и КБ оборонно-промышленного комплекса, где они составляют ядро коллективов разработчиков самых передовых и высокотехнологичных радиоэлектронных систем. Например, сейчас в Иркутске идет программа по байкальской нейтринной обсерватории. И там будут нужны наши специалисты.

Среди выпускников физфака есть очень много успешных бизнесменов, в том числе и в секторе высоких технологий. Многие работают в IT-компаниях, в банковской сфере. Немало наших ребят связали свою жизнь с искусством - есть даже театральные режиссеры, литераторы. Поэтому образование, которое дает физический факультет, является по-настоящему фундаментальным - это хорошая база для ваших дальнейших успехов в любой сфере деятельности.

«СПЕЦИАЛИСТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫМИ»

Ольга Ушакова, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Ростовского железнодорожного техникума. Фото: Екатерина ПОПОВА

Ольга Ушакова, заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Ростовского железнодорожного техникума:

- Образование сейчас вынуждено решать ряд вызовов, которые существуют в современном мире. С чем мы сталкиваемся при обучении? Во-первых, с низким уровнем материального достатка в семье. Некоторые дети вынуждены подрабатывать и совмещать учебу с работой, что не лучшим образом отражается на успеваемости и качестве подготовки самого студента. Кроме того, существуют такие вызовы, как деструктивные группы, экстремистское влияние, терроризм и распространение различных психотропных веществ. И, когда студент находится на удаленке, у нас нет возможности пообщаться с ним в доверительных отношениях. Поэтому дистанционное образование актуально тогда, когда есть какие-то ограничения или существует угроза жизни. Я считаю, что образование должно быть традиционным, но с новыми содержательными формами, которые способны раскрыть студента.

Что касается рынка труда. В каждом учебном заведении существует портрет выпускника. И к его формированию стремятся все педагоги. Разработаны личностные результаты, которые формируются и на практическом обучении, и на теоретических предметах. Мы воспитываем не только специалиста, но и ответственного гражданина.

Если говорить о машинисте локомотива, то он должен обладать хорошей реакцией, должен быть взаимозаменяемым, мобилен, оперативен и владеть профессиональными качествами. Например, проводник на железнодорожном транспорте должен обладать высокой культурой, грамотно говорить и чувствовать пассажиров. А еще должен владеть знаниями причинно-следственной связи.

Еще сейчас стало модным ускоренное освоение программы. Но так мы не получим профессионала. У студента должно сформироваться определенное видение тех проблем, которые он должен решать в своей профессиональной жизни. А еще все зависит от профессии. Если взять специальность «машинист локомотива», где нужно многое изучить по устройству локомотива, по технике безопасности, формировать навык управления локомотивом. И на это отводится четыре года. За данное время и формируются качественные знания. Но если брать повара-кондитера, то четыре года для него слишком много. Уже на четвертом курсе ему необходимо готовить блюда и получать за это деньги. Поэтому подход должен быть компетентным: стандарты не должны одинаково подбираться ко всем профессиям.

«ПЕРЕОБУЧЕНИЕ - ТОНКАЯ ВЕЩЬ»

Станислав Михалкович, завкафедрой информатики и вычислительного эксперимента института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, директор воскресной компьютерной школы. Фото: Екатерина ПОПОВА

Станислав Михалкович, завкафедрой информатики и вычислительного эксперимента института математики, механики и компьютерных наук ЮФУ, директор воскресной компьютерной школы:

- Когда началась пандемия, выяснилось, что нужно огромное число специалистов, в частности, для налаживания онлайн-платформ. Спрос на них вырос, зарплаты увеличились, возник дисбаланс, появились отрицательные стороны. Студенты второго курса теперь уже могут идти работать, и они нарасхват. Но так и возникают недоучки. Ребята начинают получать высокие зарплаты и думать, что высшее образование теперь уже не нужно. Но в этом они заблуждаются: только многоуровневое образование может принести свои плоды.

Но есть и еще одна проблема. Многие преподаватели дисциплин стали уходить в другие сферы: кто-то пошел в бизнес, кто-то уехал в Бостон заниматься наукой в области IT, кто-то ушел разрабатывать в компаниях софт. Мы лишились нескольких великолепных преподавателей. Отсюда кадровый голод преподавателей в области IT.

Теперь что касается переобучения. Это тонкая вещь: все зависит от начального старта. Есть профессии, где такое просто невозможно. Например, человека сорока лет, проработавшего всю жизнь экономистом, будет тяжело переобучить на IT-специалиста. Есть риск, что он не сможет получать высокую зарплату в новой сфере. Да и сама сфера быстро меняется.

Так что, как говорится, все хорошо вовремя. Но при этом необходимо учиться всю жизнь, чтобы всегда быть востребованным специалистом.