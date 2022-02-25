В Ростове полицейские накрыли подпольное казино

Оперативники изъяли игровые фишки номиналом в два миллиона. Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону полицейские накрыли подпольное казино. В отношении организаторов возбудили уголовное дело.

Правоохранители узнали, что незаконный игровой зал находится на одной из улиц Ворошиловского района. Оперативники нагрянули туда и обысками и обнаружили покерный стол, деньги, мобильные терминалы связи, игральные карты, данные о проведении банковских платежей. Здесь же были игральные фишки номиналом около двух миллионов рублей.

Одного из организаторов задержали, а позже поместили под стражу. Фото: отдел ГУ МВД по Ростовской области.

Выяснилось, что казино организовал 35-летний житель Родионово-Несветайского района и его подельники. Мужчину задержали. Личности других подозреваемых не установлены.

— Следователями отдела по Ворошиловскому району Ростова возбуждено уголовное дело по статье 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.