Какие подарки способны удивить? Выбираем стильные и полезные презенты для мужчины и женщины

Фото: Ауди Центр Ростов

Что подарить на 23 февраля и 8 марта, или на день рождения? Этот вопрос занимает практически всех. А такие традиционные подарки, как пена для бритья или набор косметики, далеко не всегда подходят. При этом ассортимент подарков намного шире. Не обязательно их искать в магазине сувениров или шоу-руме косметики. Красивый, стильный, солидный и при этом полезный подарок можно выбрать в дилерском центре известного бренда. И это не только автомобиль, но еще и множество самых разных оригинальных аксессуаров.

Подарки в автосалоне можно выбирать, в первую очередь, для тех, у кого есть своя автомашина, или фанатов определенной марки. Но не только. Есть множество полезных вещей, которые понравятся как мужчинам, так и женщинам.

Стильные мелочи

В подарок мужчине можно выбрать объемный брелок для ключей с гравировкой модели автомобиля или бумажник Audi I-CLIP из натуральной кожи.

В дилерском центре также большой выбор стильных солнцезащитных очков. Так, для мужчин подойдут солнцезащитные очки Audi quattro в спортивном дизайне, а для женщин – женские очки Audi в золотистой или черной оправе, которые обеспечивают отличную защиту глаз от солнца.

Фото: Ауди Центр Ростов

Удобные и практичные подарки

Один из самых универсальных подарков – это чехол на телефон. К примеру, чехол Audi Sport сочетает в себе спортивный дизайн и максимальную защиту. Также можно подобрать и чехол для планшета, изготовленный из прочного нейлона и натуральной кожи. Особенно такой чехол полезен, если планшет часто приходится брать в дальние поездки.

Для туристических и деловых поездок подойдут и различные сумки, рюкзаки, чемоданы, которые также можно приобрести в дилерском центре Audi. Одним из интересных подарков для мужчин можно назвать городской смарт-рюкзак Audi с RFID защитой, карманом для ноутбука и USB портом. Женщине же можно подарить сумку-косметичку для поездок с карманами на молнии и эластичными креплениями.

Эксклюзивные подарки

Один из самых солидных подарков на любой случай – это наручные часы. На 8 марта можно подарить женщине элегантные женские часы Audi в классическим дизайне, которые идеально впишутся в любой стиль одежды. А в подарок мужчине можно выбрать Audi хронограф на солнечной батарее.

Ассортимент оригинальных аксессуаров, которые можно приобрести в Ауди Центре Ростов, намного больше. Здесь можно подобрать футболку, бейсболку, галстук, кружку, багажную сумку, зонт и даже коллекционную модель Audi в миниатюре, повторяющую оригинальный дизайн.

Конечно, самым внушительным подарком можно назвать автомобиль. Это может быть Audi A6 – традиционный лидер бизнес-класса. Это надежная, инновационная, изысканная и, в тоже время, спортивная модель. Покупатели ценят этот автомобиль за гармонию форм и совершенство функций.Автомобиль в подарок

Для тех, кто любит экспрессивный дизайн, подойдет Audi Q8 с прогрессивными технологиями и интеллектуальными системами управления, роскошным салоном и повышенной маневренностью.

В дилерском центре Ауди Центр Ростов доступны и другие модели автомобилей - Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A7, Audi A8, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q7, Audi RS.

Самые лучшие презенты для своих близких можно приобрести по адресу: 344010 Ростов-на-Дону, пр-т Театральный, 60Е в Ауди Центре Ростов.

Сайт: https://www.audi-rostov.ru/ru.html

Тел. +7 (863) 303-52-50.

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