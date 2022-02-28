Погода на месяц в Ростове-на-Дону 1 — 31 марта 2022: похолодание, дожди и даже снег

Март будет пасмурным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода на месяц в Ростове-на-Дону 1 — 31 марта 2022: предварительный прогноз. Рассказываем, как начнется весна в донской столице и других городах область.

Первые дни месяца в Ростове будут пасмурными и прохладными. С 1 по 3 марта ожидается небольшой дождь, по утрам — с мокрым снегом. 1 марта ночью возможны небольшие заморозки до -1 градуса, днем столбик термометра будет достигать +5 — +7 градусов. 2 и 3 марта будет немного теплее: ночью — от +2 — +6, днем — +2 — +7 градусов.

По Ростовской области в первые три дня также возможны небольшие дожди с мокрым снегом. В некоторых территориях выпадут умеренные осадки. 1 марта скорость ветра будет составлять 12 — 14 метров в секунду, температура — +2 — +7 градусов. В следующие два дня на термометре будет 0 — +5 градусов ночью и +4 — +9 градусов днем.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди и мокрый снег сохранятся до конца первой декады марта. Температура — +2 — +5 градусов. Вторая декада также выдастся пасмурной. Синоптики прогнозируют дожди 10, с 14 по 16 и 19 марта. Если в первую половину декады, до 15 марта, столбик термометра будет составлять +6 — +8 градусов; во вторую он может опуститься до +3 градусов. С 20 марта погода в Ростове сначала повеет весной: будет солнечно, потеплеет до +10 градусов. Однако в конце месяца снова начнутся затяжные дожди, а температура снизится до +6 — +7 градусов.

По данным «Ну и погода», дожди возможны лишь в отдельные дни первой декады — с 3 по 5 марта. В остальные дни будет облачно и прохладно — +3 — +6 градусов. С 11 марта потеплеет до +8 — +9 градусов. В первые дни декады погода будет солнечной, в остальные дни — пасмурной. В конце месяца дни будут ясными и теплыми до +12 градусов.