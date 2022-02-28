Ограничения в Ростовской области с 1 марта 2022: что изменится

С 1 марта при посещении организаций можно предъявить не только QR-код, но и тест на антитела. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ограничения в Ростовской области с 1 марта 2022 частично отменят. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Василий Голубев. Рассказываем, что изменится с нового месяца.

В Ростовской области возобновят оказание плановой медицинской помощи. При этом продолжат действовать ограничения на проведение диспансеризации и профилактических осмотров.

Власти разрешили проводить физкультурные и спортивные мероприятия. Правила их посещения останутся прежними.

Смогут открыть двери организации дополнительного образования. Уроки снова можно проводить в очном режиме.

Изменения коснулись культурной жизни. С 1 марта разрешено проводить выставки, организовывать концерты, выступления отдельных исполнителей. Зрелищно-развлекательные мероприятия допустимы только с 6.00 до 23.00.

В кафе и ресторанах откроются танцевальные залы и площадки. Заполняемость посадочных мест в общепите может быть увеличена до 100%.

Трибуны на «Ростов-Арене» могут заполняться наполовину, кинотеатры — на 75%.

При посещении организации и учреждений вместо QR-кода можно предъявить тест на антитела с положительным результатом. Если такой тест есть у пожилых людей, им можно не соблюдать самоизоляцию или уходить на дистанционку.

Для госорганов отменяется необходимость переводить на удаленных режим 30% сотрудников.