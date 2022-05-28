«Влетел в бетонный столб, а поранил мизинец»: откровения инструктора мотошколы об учениках, стереотипах и борьбе со страхами

Инструктор считает, что хорошим мотоциклистом можно стать только за несколько лет практики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С приходом весны автошколы наводнили сотни ростовчан. Люди приходят не только для того, чтобы обучиться вождению автомобиля, но и чтобы освоить мотоцикл. Мотосезон в регионе редко превышает пять месяцев, поэтому будущие байкеры стараются уже в мае начать обучение.

О том, как оно проходит, кто эти ученики в косухах, и почему на дороге к мотоциклистам относятся с опаской. Об этом и многом другом журналисту "КП — Ростов-на-Дону" рассказал мотоинструктор ростовской автошколы.

"ХРУСТИКИ НА ДОРОГЕ"

- К мотоциклистам у нас в стране особое отношение, - улыбается Дмитрий. - Их считают хулиганами на дорогах, которые долго не живут. А многие автомобилисты вообще не считают их полноправными участниками движения.

Многие ученики осторожничают во время обучения. Фото: Иван МАКЕЕВ

С этим видом транспорта связано большое количество стереотипов и «страшилок». У всех есть знакомый, который «разбился» или покалечился на мотоцикле, поэтому в народе мотоциклистов называют «хрустиками».

Скажу так: все, кто пришел в автошколу учиться, столкнулся с тысячей уговоров, чтобы не садиться за руль байка. Но, несмотря на все доводы, двухколесный транспорт не теряет популярности.

БОРЬБА СО СТРАХАМИ

- На самом деле, многие страшилки связаны с тем, что обыватели даже понятия не имеют о том, как устроен мотоцикл. При нужной сноровке байк можно остановить практически мгновенно и объехать любое препятствие на дороге. Мотоциклы безопаснее и для пешеходов.

Конечно, все эти правила работают, только если не превышать скоростной режим. На самом же деле мотоциклисты нарушают не чаще автомобилистов в потоке, просто их видно и слышно сильнее - они более заметны.

Даже те, кто пришли в автошколу учиться на категорию А, не лишены стереотипов. Вообще обучение мотоциклу это в первую очередь борьба со страхами. Из-за страха упасть люди боятся сильнее поворачивать, тормозить, крутить ручку газа. Им кажется, что любое действие приведет к жесткому падению и травме. Но это не так.

Ученики, конечно, падают, но после этого они уже не боятся и начинают ездить увереннее. На той неделе мужчина на площадке резко вывернул газ в повороте и влетел в бетонный столб. Мотоциклу досталось, а ученик лишь поранил мизинец.

По словам сотрудника автошколы, существует много стереотипов о байкерах, большинство из них ничем не обоснованы. Фото: Яна АСТАХОВА

СНАЧАЛА - РОДИТЕЛИ, ПОТОМ - ЖЕНА

- Несмотря на то, что категорию «А» можно открывать с 16 лет, в мотошколу чаще приходят те, кому за тридцать. В этом возрасте у мужчин начинается кризис среднего возраста. Они хотят попробовать что-то новое, многие просто приходят за мечтой детства.

Все потому, что тех, кто помоложе сначала родители не пускают, а потом - жены. А после тридцати лет люди уже начинают не обращать внимание на окружающих.

Один мой 60-летний ученик пришел учиться рулить байком только потому, что в молодости ему не дали купить мотоцикл. А сейчас дети выросли, он на пенсии, может себе позволить воплощать идеи прошлого.

Бывает, приходят и молодые девушки. Но их - единицы. У меня обучалась женщина. Ей от отца достался тяжелый мотоцикл марки "Урал". Она все детство ездила с ним по грибы и на дачу. Когда отца не стало, дочь решила освоить мотоцикл, чтобы вспоминать счастливые моменты жизни.

Многие переходят на байк или мотоцикл после тридцати лет. Фото: Яна АСТАХОВА

С МОТОЦИКЛИСТОВ ДВОЙНОЙ СПРОС

- Кстати, водить мотоцикл намного сложнее, чем автомобиль. Он требует определенной сноровки всего тела, реакции и физической подготовки. Сейчас к этому транспорту приковано особое внимание ГИБДД, поэтому и получить права этой категории не так просто.

В город мотоциклисты-ученики не выезжают, зато на площадке они должны уметь выполнять упражнения с ювелирной точностью и на время. В основном, все проваливают тест под названием «восьмерка». Там нужно проехать по узкому коридору в виде восьмерки и не зацепить конусы. Упражнение сложное, даже бывалые мотоциклисты не с первого раза его проходят. Бедные ученики настолько боятся зайти за линию, что пытаются пролететь этот участок на скорости, потому что так легче удержать баланс, но и шанс упасть выше.

Еще одно упражнение «змейка» нужно выполнить меньше, чем за 10 секунд. На автомобиле подобные упражнения делаются не на время. Даже те, кто получают водительские права на мотоцикл, пару лет не могут возить с собой пассажиров, а еще - садиться на мотоцикл больше 125 кубов.

Ученицами мотошколы становятся и девушки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полноценным же мотоциклистом можно стать лишь через несколько лет. Но все эти ужесточения, на мой взгляд, не повлияли на дорожную ситуацию. Люди видят все ограничения и сложности, поэтому предпочитают самим выучиться вождению и ездить без прав.

ЗАЧЕМ ДВА КОЛЕСА, КОГДА ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ

- Многие автомобилисты не понимают: зачем вообще пересаживаться на мотоцикл. Автомобиль комфортнее, водителя окружает металл, есть подушки безопасности.

Несмотря на весь негативный образ, мототранспорт имеет ряд преимуществ. Он занимает меньше места на дороге, чем автомобиль. Его легче парковать и он тратит мало топлива.

Но мотоциклисты - особая категория людей. Они хотят выделиться в общем потоке и считают байк атрибутом личной свободы.

Многим нравится байкерский стиль. Все знают, как выглядят мотоциклисты, их можно узнать по шлему и куртке. Парни приходят на занятия в «щитках», «черепахе», шлеме и в таком виде кружатся между конусов со скоростью 10 километров в час. Защита дает уверенность и притягивает взгляды окружающих.

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