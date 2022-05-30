Погода в Ростове-на-Дону на неделю 30 мая — 3 июня 2022: синоптики прогнозируют жару

Настоящая летняя погода установится на Дону с конца мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 30 мая — 3 июня 2022 будет по-настоящему летней — солнечной и жаркой. После прохладного мая в последние дни месяца и в первые дни лета столбики термометров изо дня в день будут подниматься выше +30. Публикуем подробный прогноз донских синоптиков.

По прогнозу Ростовского гидрометцентра, в понедельник, 30 мая, в донской столице будет переменная облачность без осадков. Ветер ожидается северный - до 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +30 - +32 градуса.

Во вторник, 31 мая, также переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-восточный и восточный со скоростью 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью - +17 — 19 градусов, днем - +33 — 35.

В среду, 1 июня, также будет небольшая облачность, ветер восточный 5 — 10 метров в секунду, температура воздуха ночью поднимается до +18 — 20, а днем до +34 — 36 градусов.

В четверг и пятницу, 2 и 3 июня, в Ростове сохранится переменная облачность, ветер ожидается восточный, ночью температура составит +19 градусов, днем - +33.

По Ростовской области в понедельник также ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Вечером местами по северу региона возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер — 5 — 10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 -14 метров в секунду. Температура воздуха днем — от +26 до +31 градуса, по югу — до +35.

Во вторник во второй половине дня и вечером местами пройдет кратковременный дождь и гроза. В остальное время — без существенных осадков. Ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5 — 10 метров в секунду, а днем в отдельный районах порывы — 12 — 14 метров в секунду, при грозе — до 15 -18. Ночью температура воздуха составит от +15 до +20, по северу области значительно ниже — до +10. Днем воздух прогреется до +29 — 34 градусов, по югу и востоку — до +37.

В среду в отдельных районах ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5 - 10 метров в секунду с порывами при грозе 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью перешагнет 20-градусный рубеж и составит от +16 до +21 градуса, по северу и востоку — лишь до +11, а днем столбики термометров покажут от +31 до +36.

В регионе держится высокий уровень пожароопасности, а также высокий УФ-индекс. Последнее значит, что, выходя из дома, стоит взять головной убор и на улице стараться держаться в тени.

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