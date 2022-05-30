В Ростове тело пятилетнего мальчика нашли в сумке в реке Темерник

Фото с места происшествия. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростове-на-Дону тело мальчика нашли в сумке в реке Темерник. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

По данным источника «КП - Ростов-на-Дону», огромная вещевая сумка всплыла в районе моста на улице Природной. Рыбаки обнаружили ее около восьми утра и сообщили об этом в правоохранительные органы. Тело ребенка было привязано к сумке, которая, скорее всего, находилась под водой несколько дней. На вид погибшему около 5-7 лет.

Как сообщили в донском следственном управлении СК, на теле мальчика обнаружены признаки насильственной смерти. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.

— Выполняются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление личности ребенка, обстоятельств его гибели и лиц, причастных к совершению преступления, — прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Ростовской области.

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