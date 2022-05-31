Власти Ростова обязали тепловые сети дать горячую воду максимально быстро

Один из проблемных участков расположен на проспекте Ворошиловском. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону с 12 по 25 мая проходил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В результате горячую воду отключили в Советском, Железнодорожном и в части Ленинского и Октябрьского районов. С 26 мая Ростовские тепловые сети начали подключать к источникам горячего водоснабжения многоквартирные дома в центральной и западной частях донской столицы, но в обещанные сроки горячая вода в домах ростовчан так и не появилась.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС – НА КОНТРОЛЕ

В связи с этим администрация Ростова –на-Дону поручила коммунальщикам в максимально сжатые сроки дать горячую воду.

- Постановлением Правительства РФ №354 регламентированы сроки подготовки теплофикационного оборудования к эксплуатации в отопительный период. На работы отводится 14 дней. В связи с нарушением регламентных сроков Администрация города неоднократно обращалась в ресурсоснабжающую организацию с вопросом о недопустимости срыва сроков и скорейшем возобновлении предоставления услуги по горячему водоснабжению потребителям. Также мы обратились в прокуратуру для проведения проверки в отношении РТС по фактам нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами, - прокомментировали власти города.

На теплотрассе на проспекте Малиновского коммунальщики обнаружили дефект. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

В свою очередь, ростовские тепловые сети объяснили задержку несколькими причинами. Первая в том, что в этом году гидравлические испытания отличались от прошлогодних.

- Компания дополнительно провела проверку инфраструктуры на прочность в условиях температурных деформаций, - сообщил главный инженер OOO «Ростовские тепловые сети» Андрей Варенов. - Для этого температуру теплоносителя повысили до максимума. На это ушло несколько дополнительных дней.

Еще одна причина задержки в том, что при заполнении трубопроводов водой обнаружились новые дефекты.

- Зачастую при вскрытии места повреждения объемы работ значительно увеличиваются вплоть до полной замены теплотрассы. Всего в результате испытаний 2022 года было выявлено 35 дефектов, 31 из которых уже устранили. В то же время, при заполнении системы могут возникать скрытые дефекты, никак не проявившие себя во время испытаний. На устранение подобных проблем требуются дополнительное время и ресурсы, - отметили в ресурсноснабжающей организации.

ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ

Так, в этом мае вовремя возобновить горячее водоснабжение отключенных потребителей помешали два крупных порыва на Малиновского и Ворошиловском.

В Ростове с 12 по 25 мая проходил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

Накануне, 30 мая, удалось устранить неисправность на проспекте Малиновского. Поэтому близлежащие дома начнут подключать уже сегодня, во вторник, 31 мая. А вот на Ворошиловском все еще идут работы, их планируют окончить вечером, 31 мая.

После этого горячую воду подадут в дома в Ленинском и Октябрьском районах. Всего в ремонтных работах по городу задействовано 10 бригад и 24 единицы техники.

- С 1 июня горячая вода появится у большей части потребителей, запитанных от магистральных трудопроводов и коллекторов. Оставшиеся жители подключат к горячему водоснабжению в течение недели, - заверил Андрей Варенов.