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Общество31 мая 2022 9:15

Власти Ростова обязали тепловые сети дать горячую воду максимально быстро

После планового отключения не во всех многоквартирных домах появилась горячая вода
КРУГЛОВА Оксана
Один из проблемных участков расположен на проспекте Ворошиловском. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

Один из проблемных участков расположен на проспекте Ворошиловском. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону с 12 по 25 мая проходил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. В результате горячую воду отключили в Советском, Железнодорожном и в части Ленинского и Октябрьского районов. С 26 мая Ростовские тепловые сети начали подключать к источникам горячего водоснабжения многоквартирные дома в центральной и западной частях донской столицы, но в обещанные сроки горячая вода в домах ростовчан так и не появилась.

КОММУНАЛЬНЫЙ ВОПРОС – НА КОНТРОЛЕ

В связи с этим администрация Ростова –на-Дону поручила коммунальщикам в максимально сжатые сроки дать горячую воду.

- Постановлением Правительства РФ №354 регламентированы сроки подготовки теплофикационного оборудования к эксплуатации в отопительный период. На работы отводится 14 дней. В связи с нарушением регламентных сроков Администрация города неоднократно обращалась в ресурсоснабжающую организацию с вопросом о недопустимости срыва сроков и скорейшем возобновлении предоставления услуги по горячему водоснабжению потребителям. Также мы обратились в прокуратуру для проведения проверки в отношении РТС по фактам нарушения нормативного режима обеспечения населения коммунальными услугами, - прокомментировали власти города.

На теплотрассе на проспекте Малиновского коммунальщики обнаружили дефект. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

На теплотрассе на проспекте Малиновского коммунальщики обнаружили дефект. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

В свою очередь, ростовские тепловые сети объяснили задержку несколькими причинами. Первая в том, что в этом году гидравлические испытания отличались от прошлогодних.

- Компания дополнительно провела проверку инфраструктуры на прочность в условиях температурных деформаций, - сообщил главный инженер OOO «Ростовские тепловые сети» Андрей Варенов. - Для этого температуру теплоносителя повысили до максимума. На это ушло несколько дополнительных дней.

Еще одна причина задержки в том, что при заполнении трубопроводов водой обнаружились новые дефекты.

- Зачастую при вскрытии места повреждения объемы работ значительно увеличиваются вплоть до полной замены теплотрассы. Всего в результате испытаний 2022 года было выявлено 35 дефектов, 31 из которых уже устранили. В то же время, при заполнении системы могут возникать скрытые дефекты, никак не проявившие себя во время испытаний. На устранение подобных проблем требуются дополнительное время и ресурсы, - отметили в ресурсноснабжающей организации.

ПРОБЛЕМНЫЕ УЧАСТКИ

Так, в этом мае вовремя возобновить горячее водоснабжение отключенных потребителей помешали два крупных порыва на Малиновского и Ворошиловском.

В Ростове с 12 по 25 мая проходил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

В Ростове с 12 по 25 мая проходил первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Фото: пресс-служба Администрации города Ростова-на-Дону.

Накануне, 30 мая, удалось устранить неисправность на проспекте Малиновского. Поэтому близлежащие дома начнут подключать уже сегодня, во вторник, 31 мая. А вот на Ворошиловском все еще идут работы, их планируют окончить вечером, 31 мая.

После этого горячую воду подадут в дома в Ленинском и Октябрьском районах. Всего в ремонтных работах по городу задействовано 10 бригад и 24 единицы техники.

- С 1 июня горячая вода появится у большей части потребителей, запитанных от магистральных трудопроводов и коллекторов. Оставшиеся жители подключат к горячему водоснабжению в течение недели, - заверил Андрей Варенов.

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