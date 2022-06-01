В Ростове валовый городской продукт в 2022 году вырос на 20 %

Алексей Логвиненко вручил почетные грамоты представителям бизнеса Ростова. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 % вырос валовой городской продукт и составил 139 миллиардов рублей.

Об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко на прошедшем заседании городского Совета директоров предприятий донской столицы, приуроченном к прошедшему Дню предпринимателя. В зале коворкинга «Новый Ростов» во вторник, 31 мая, собрались все те ростовские предприниматели, которые умеют грамотно вести свой бизнес.

– Заседания советов директоров – это эффективная форма диалога между представителями власти и бизнеса, – отметил Алексей Логвиненко. – Несмотря на непростую ситуацию, ростовские предприятия продолжают стабильную работу. В результате, мы видим рост по ключевым экономическим показателям. Сегодня консолидированный бюджет Ростова-на-Дону по доходам составляет 51,5 миллиардов рублей - У нас существенно подросла доходная часть бюджета. А это ваши налоговые отчисления.

Сейчас среднемесячная заработная плата сотрудников ростовских предприятий увеличилась на 7 % и составляет 44 тысячи рублей. А на крупных и средних предприятиях достигает даже 53 тысяч рублей.

По словам Алексея Логвиненко, Ростов-на-Дону всегда славился своим купечеством, промышленниками и ремесленниками. Руководители ростовских компаний вносят заметный вклад в развитие донского края, занимаются благотворительностью, становятся основой развития территорий. Глава администрации обратился к бизнесменам с благодарностью за успешное противостояние санкциям.

— Предпринимательство — это тонкое искусство, в котором надо полагаться на практический опыт, здравый смысл и иногда на интуицию, - отметил градоначальник. - Мы понимаем, что когда мы вместе, мы можем все. И сегодня совет директоров предприятий и организаций города — это тот инструмент, который позволяет нам принимать порой нестандартные, сложные, но достаточно эффективные решения.

Алексей Логвиненко отметил, что ростовские предприниматели выступают в роли антикризисных менеджеров, которые в этой непростой ситуации могут принять грамотное решение, а город, в свою очередь, всегда готов помогать бизнесу и оказывать необходимые меры поддержки.

Участие в мероприятии приняли представители правительства Ростовской области, бизнеса, а также банковской сферы и налоговых органов. Гости и участники встречи обсуждали меры поддержки бизнеса, налоговое законодательство, малое предпринимательство, преимущества легального бизнеса. Так, замглавы администрации города по экономике Сергей Заревский напомнил предпринимателям о преимуществах трудоустройства молодежи. Так, компаниям, которые принимают на работу молодежь в возрасте до 30 лет, предусмотрены определенные субсидии.

По случаю профессионального праздника Алексей Логвиненко также вручил почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма представителям бизнеса Ростова.