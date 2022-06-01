«На Гребном канале уже можно проводить соревнования по 30 видам спорта»: ростовчане встретили лето масштабно и спортивно

В масштабном спортивном празднике приняли участие более тысячи ростовчан. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Первый день лета в Ростове-на-Дону встретили большим спортивным праздником «Я выбираю спорт». Спортивная молодежь собралась на Гребном канале «Дон» - одном из самых популярных мест отдыха ростовчан. На празднике побывали и глава администрации города Алексей Логвиненко и олимпийский чемпион Вартарес Самургашев.

ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО ЛЕТА

Если встречать лето, то только так — спортивно и активно! В программе праздника на Гребном канале — все любимые ростовчанами виды спорта. Участники смогли сразиться в матче по пляжному волейболу, турнирам по мини-футболу и уличному баскетболу — стритболу, а также по необычным акватлону и дуатлону, показать свои умения во время фестиваля ГТО. На площадках можно было встретить и детей, и взрослых.

- Сначала я ходил в секцию борьбы, но потом мне порекомендовали греблю и я увлекся этим видом спорта. Уже четыре года занимаюсь на байдарке и мне нравится, - рассказывает восьмиклассник Даниил Скорощенко, который участвует сегодня в соревнованиях и хочет завоевать звание мастера спорта и в будущем тренировать других. – Вид спорта непростой, но интересный. Поначалу было сложно удержаться на плаву, держать баланс. Когда начинал, часто переворачивался. А теперь уже заработал кубки и медали.

ГРЕБНОЙ КАНАЛ - ЦЕНТР СПОРТА

Любители спорта и активного отдыха замечают, как год от года развивается Гребной канал «Дон». Здесь построены беговые и велодорожки протяженностью более шести километров, где с ранней весны и до поздней осени занимаются спортом ростовчане. В прошлом году здесь открылся единственный на юге страны комплекс трасс для велосипедистов, которые занимаются BMX и маунтинбайком. В распоряжении спортсменов - свыше 60 тысяч квадратных метров трасс, одновременно тренироваться могут до 150 человек. Также были отремонтированы футбольные и баскетбольные площадки.

Спортивный праздник посетил градоначальник Алексей Логвиненко и олимпийский чемпион Вартарес Самургашев. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Во время открытия праздника глава администрации города обратился с приветственным словом к ребятам со сцены и пожелал ярко, интересно и с пользой провести длинные летние каникулы. Сити-менеджер подчеркнул, что в донской столице делается очень много, для того, чтобы развивать детский спорт и досуг детей в целом.

- Мы не случайно решили провести этот праздник именно здесь. На сегодня на Гребном канале «Дон» проводятся соревнования по девяти видам спорта, но мы готовы принять участников уже по 30 видам, - заметил Алексей Валентинович. - Город активно развивает не только спортивную сферу. Юные ростовчане также поют, танцую, играют на музыкальных инструментах. Одним словом, на летних каникулах ребятам будет чем заняться.

Градоначальник рассказал, что в донской столице кружки посещают более 120 тысяч детей. В летние лагеря на Азовском море в Ростовской области и на Черном море поедут четыре тысячи школьников, а почти 10 тысяч будут ходить в пришкольные лагеря.

Уже 1 июня ясно, что лето у ростовской детворы будет насыщенным, чтобы к 1 сентября школьники вернутся за парты отдохнувшими и полными сил,.