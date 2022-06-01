«Чтобы Ростов стал городом счастливого детства!»: праздник в цирке устроили для ростовских школьников

Представление для ростовской детворы подготовили юные артисты. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

1 июня на Дону празднуют День защиты детей. В первый день лета тысячи ростовских школьников, наконец-то с облегчением выдохнули: очередной учебный год позади, а впереди долгожданные каникулы, целых три месяца веселья игр и приключений.

ДЕТИ - ДЕТЯМ

Сегодня ростовчане отмечают День защиты детей уже в 72-й раз, ведь этот праздник появился в далеком 1950-м году. Сегодня по всей донской столице ребятню ждут на тематических площадках, ребятам покажут театрализованные представления. И, конечно, почему бы не прийти туда не только со своими друзьями, но и с родителями!

Чтобы сделать праздник для маленьких ростовчан еще ярче, власти города совместно с Ростовским цирком подготовили уникальную программу «Дети — детям». Увлекательное действо на арене цирка развернулось перед юными зрителями. Здесь выступили лучшие творческие коллективы Домов и Центров детского творчества и артисты Ростовского государственного цирка.

Вместе с юными зрителями цирк посетил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Сегодняшнюю программу полностью подготовили талантливые дети. Даже музыкальное сопровождение — в исполнении детского музыкального оркестра, - заметил Алексей Валентинович. - Благодарю маленьких артистов и их руководителей за отличную подготовку и выступления! Желаю, чтобы Ростов-на-Дону всегда был для наших детей, а потом уже и для их детей городом счастливого детства! Пусть звонкий детский смех наполняет каждый дом! Всем здоровья, успехов и добра!

Алексей Логвиненко пожелал ребятам набраться сил во время летних каникул. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону.

ЗАРЯДИЛИСЬ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Сегодня на арене — лучшие цирковые традиции Дона. Творческие коллективы порадовали своих сверстников танцами и акробатическими номерами, и после каждого сложного трюка зрительный зал наполнялся бурными аплодисментами.

На праздник в первый день лета пригласили одаренную детвору, юных ростовчан с особенностями здоровья, и ребят из малообеспеченных семей. На представление также пригласили детей, которые сейчас живут в пунктах временного размещения жителей Донбасса.

- Впереди каникулы, и я желаю вам набраться сил и зарядиться хорошим настроением, - поздравил детвору Алексей Логвиненко и пожелал ребятам слушаться родителей и успеть получить за лето много позитивных впечатлений.

КАНИКУЛЫ - ЯРКО И С ПОЛЬЗОЙ

Ростовские школьники смогут провести каникулы ярко и с пользой. Для детей организованы поездки в лагеря на море, смены в пришкольных лагерях, продолжатся занятия в кружках и секциях.

- Более четырех тысяч ребят поедут в оздоровительные организации Ростовской области и Черноморского побережья, - отметил градоначальник. - Более 9 тысяч детей посетят 82 пришкольных лагеря.

Всего же в донской столице спортом, танцами, музыкой, туризмом, техническим творчеством занимаются более 125 тысяч детей. Более 700 школьников будут летом изучать информационные технологии в «IT-клубе» Дворца творчества детей и молодежи. Так что лето для юных ростовчан точно не пройдет бесследно и заполнится надолго.