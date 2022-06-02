По факту демонтажа элементов благоустройства в парке «Дмитриевском» власти Ленинского района написали заявление в прокуратуру и полицию

Объекты малых архитектурных форм пропали в День защиты детей. Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону.

В донской столице 1 июля, в парке «Дмитриевский», расположенном на улице Муравьева, произошла ситуация, которая возмутила местных жителей. По словам горожан, из парка исчезли различные конструкции, включая малые архитектурные формы, площадку для выгула животных, скамейки и прочие объекты.

Жители донской столицы были возмущены этим фактом. Особенно задело их то, что объекты малых архитектурных форм пропали в День защиты детей. Также горожане напомнили, что все объекты были установлены компанией-подрядчиком в рамках программы благоустройства.

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ

Между тем администрация Ростова-на-Дону оперативно отреагировала на данную ситуацию.

Как пояснили в горадминистрации, между МКУ "УЖКХ" Ленинского района и ООО "Руслан", фирмой, которая и занималась благоустройством парка, был заключен муниципальный контракт . Подрядчик должен был завершить работы к 1 мая.

- В связи с расхождением выполнения работ с проектно-сметной документацией МКУ «УЖКХ» Ленинского района оплата по контракту не была произведена, - сообщили в администрации.

Видимо, этот факт стал поводом для того, чтобы подрядчик убрал из парка объекты, возведенные на территории в ходе работ по благоустройству.

В дело пришлось вмешаться надзорному ведомству. Так, на основании информации прокуратуры города Ростова-на-Дону комиссией управления экономического контроля администрации города Ростова-на-Дону была проведена проверка действий МКУ «УЖКХ» Ленинского района.

- Нарушений законодательства в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в действиях со стороны в МКУ «УЖКХ» не выявлено, - заявили в администрации.

ПРОВЕРКА КОМИССИЕЙ

Отметим, что в парк «Дмитриевский», из которого фирма-подрядчик самовольно демонтировала малые архитектурные формы и элементы детского игрового комплекса, выехала комиссия под руководством первого заместителя главы администрации города Юрия Овчинникова.

После этого работы по демонтажу были остановлены, а все оборудование вернули на место.

В свою очередь, МКУ «УЖКХ» Ленинского района города Ростова-на-Дону в этот же день подало по факту демонтажа заявления в прокуратуру Ленинского района и в отдел полиции № 4 УМВД России по Ростову-на-Дону для проведения проверки и возбуждения дела.

Напомним, власти донской столицы уделяют большое внимание вопросам благоустройства территорий.

Кстати, сегодня, 2 июня, на Аллее роз запустили новый светомузыкальный фонтан. Участие в запуске нового светомузыкального пешеходного фонтана на Аллее роз принял глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- Мы знаем, как ростовчане и гости города, в том числе юные, любят проводить время в парках, скверах. Для их комфортного досуга мы динамично благоустраиваем городские зеленые пространства, дополняем их новыми интересными зонами, - отметил Алексей Валентинович.