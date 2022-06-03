Дети – детям: как в Ростовском государственном цирке отметили 1 июня

Образцовая Цирковая студия РИАН. Руководители Елена Кузьмина и Анна Шугаева. Фото: Ростовский государственный цирк

1 июня, в День защиты детей, Ростовский государственный цирк устроил грандиозное представление для маленьких зрителей. С утра сюда съехались школьники из самых разных уголков области. Гостями праздника стали одаренные дети города, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также школьники, прибывшие с Луганской и Донецкой народных республик.

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Уникальность представления заключалось в том, что большую часть творческих номеров подготовили детские ансамбли и группы. Так, на арене цирка выступили более двухсот юных артистов.

Особенность циркового представления отметила Ирина Юркова, директор «Ростовского-на-Дону государственного цирка».

- Мы рады сегодня, в этот праздничный день, видеть счастливые лица и горящие глаза детей, - рассказала Ирина Юркова. - Надеемся, что подобные мероприятия мы будем проводить чаще. Кстати, накануне представления на генеральной репетиции более 70 юных артистов приняли участие в масштабной Всероссийской акции «Цирк - это мы». По всей России, на манежах и площадях перед цирками, поклонники нашего искусства выстроились в объемное слово «Цирк». В акции приняли участие около 10 тысяч человек, и это говорит о большой любви к цирковому искусству.

А в День защиты детей в праздничном представлении были продемонстрированы номера разных жанров и направлений. Гимнасты ловко взбирались по канатам, а акробаты показывали невероятное мастерство в пластике и грации. Вокалисты исполняли народные и патриотические песни. А Детско-юношеский духовой оркестр «Варяк» встречал гостей живым исполнением популярных детских мелодий.

Цирковая студия «Поиск». Руководитель Нина Алябьева. Зажги свою звезду. Фото: Ростовский государственный цирк

СТРОЙНАЯ НАЕЗДНИЦА И ЛОВКИЕ АКРОБАТЫ

Особенный восторг у маленьких зрителей вызвал номер артистки «Росгосцирка», гротеск-наездницы Кристины Кузнецовой. Она выполняла различные трюки верхом на лошади. Конь по прозвищу Арагон заворожил весь зал своим грациозным видом.

Вместе с самыми маленькими зрителями масштабное событие посетил Глава Администрации города Ростова–на-Дону Алексей Логвиненко. Он обратился к школьникам с поздравлениями, и пожелал ребятам наслаждаться летним отдыхом.

- Впереди три месяца отдыха, - отметил Алексей Логвиненко. - Я желаю вам набраться сегодня положительных эмоций на все каникулы. Всем вам желаю хорошего лета и ярких впечатлений от просмотра программы.

Отметим, что в скором времени Ростовский цирк ожидает масштабная реконструкция, после которой представления начнут проводить с еще большим размахом.

КОНЦЕРТНЫЙ НОМЕР (ПРОЛОГ). Сердце. Фото: Ростовский государственный цирк

Здание, исторически значимое для города, планируют обновить и улучшить для зрителей и выступающих артистов.

- Здание цирка - это визитная карточка Ростова, - прокомментировала Ирина Юркова. - В 2022-2023 годах планируется подготовить всю документацию и начать реконструкцию. Будет обновлено все оборудование, помещения и зрительный зал. Мы учтем все современные нормы, но сохраним историческую ценность. После реконструкции цирк оживет и возобновит работ у с новыми силами.

Ну а ребята, впереди у которых каникулы , после такого яркого шоу наверняка войдут в лето энергичными и позитивными. Кстати, многие юные зрители так вдохновились представлением, что теперь тоже хотят заниматься спортом и творчеством.