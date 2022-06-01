Эксперт объяснил, почему Ростовская область вошла в ТОП-10 регионов с высоким уровнем неравенства доходов

Состоятельные жители области получают в восемь раз больше остальных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финансовые аналитики назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов жителей. По данным исследования агентства FinExpertiza, Ростов вошел в топ территорий, где такая проблема стоит наиболее остро, заняв десятое место. Ростовский эксперт, финансист и создатель сервиса для путешествий на основе шеринговой экономики Андрей Тучков объяснил «КП-Ростов-на-Дону»

По данным исследования, на Дону состоятельные граждане получают в 8 раз больше, чем наименее обеспеченные слои населения. В частности, речь идет о зарплатах в 80 и 10 тысяч рублей. По словам Тучкова, ничего удивительного он в этом не видит. Он объясняет, что поляризация доходов оказывается выше в благополучных регионах с высокими среднемесячными заработками населения. И, наоборот, чем ниже общий уровень благосостояния людей на конкретной территории, тем слабее выражено доходное неравенство.

- Ростовская область входит в один из самых развитых регионов страны, поэтому у нас и наблюдается такой разрыв. В более бедных субъектах разница доходов между различными слоями населения будет ниже, - рассказал финансист.

Собеседник считает, что в дальнейшем разрыв в доходах будет увеличиваться, что связано с мировой экономикой.

- Богатые будут богатеть, бедные – беднеть. Дело в том, что человек, у которого есть, допустим, свой бизнес, финансовая подушка безопасности, соответствующий уровень знаний перестроит свою работу под новые экономические реалии. И, соответственно, увеличит доход. Ведь санкции, на самом деле, открывают новые возможности для развития собственного производства,- продолжает эксперт.

А вот среднему классу придется непросто.

- Цены поднимаются, а доставок не меняется. И эту ситуацию очень трудно переломить в силу объективных причин. Вырасти финансово в период кризиса непросто, число высокооплачиваемых вакансий будет сокращаться, - комментирует Андрей Тучков.

При этом, по его словам, в России экономическая ситуация намного лучше, чем в других странах.

- Мы, как страна, в мировой кризис входим на одном из лучших уровней. Мы достаточно независимы по сравнению с другими странами, - отметил аналитик.

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