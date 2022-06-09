В Ростове-на-Дону группа компаний «Сокол» отмечает своё 25-летие

Арутюн Сурмалян, президент группы компаний «Сокол». Фото: ГК «Сокол»

Сегодня группа компаний «Сокол» - динамично развивающийся многопрофильный холдинг, активно работающий на рынке строительства, девелопмента и управления коммерческой недвижимостью. Группой уже успешно реализовано свыше 100 крупных проектов в различных сегментах строительного рынка. Среди основных предприятий ГК: девелоперская компания «Галактика», строительная компания «СК Стройтрест», ТРК «Сокол», ТЦ «Сокол» в Новочеркасске, отель «Севан Плаза». О том, как все начиналось, и какие сейчас социальные проекты реализуются группой компаний, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» рассказал ее президент Арутюн Сурмалян, депутат Заксобрания Ростовской области, председатель правления Нахичеванской-на-Дону армянской общины и президент Федерации шахмат Ростовской области.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Фото: ГК «Сокол»

Начав свою деятельность на рынке жилой недвижимости в 2006 году, сейчас группа входит в топ-3 застройщиков Ростовской области по объему текущего строительства. В активе группы четыре проекта в Ростове и Новочеркасске - ЖК «На Крупской», «Сокол на Батуринской», «Сокол на Королева 20А» и «Сокол на Магнитном». Сейчас группа заканчивает строительство двух многоэтажных жилых комплексов повышенной комфортности – ЖК «Сокол на Оганова» и ЖК «Сокол Градъ».

- Что для Вас значит Ваша компания? Кто сегодня работает в ней рядом с Вами?

- Компания «Сокол» - это мое детище. Мой личный трудовой стаж начинается с 14 лет. Когда мне еще не исполнилось 27 лет, в 1997 году, я решил самостоятельно начинать бизнес. Тогда я переживал эти кризисные времена как начинающий предприниматель. Очень тяжело было - в какой-то момент даже думал, что ничего не получится. Кредиты, отсутствие денег - это все наша компания ощущала на себе. Но самое большое достижение - это то, что группа компаний «Сокол» сегодня является масштабной и динамично развивающейся компанией. Основной костяк компании - это 25 человек, которые работали со мной с самого начала, еще в другом предприятии, где я был исполнительным директором.

Жители наших ЖК говорят нам «спасибо» и агитируют своих друзей и родственников, чтобы те жили рядом с ними в этом же комплексе.

- Почему Вы так назвали свою компанию - «Сокол»?

- С 1993 года моя жизнь тесно связана с Железнодорожным районом Ростова. На площади Дружинников когда-то стоял полуразрушенный кинотеатр «Сокол». Раньше эта площадь называлась «площадью трех птиц», по названию общественных заведений поблизости: кинотеатр «Сокол», кафе «Чайка» и здание районного отдела полиции «Черный ворон». Мы купили этот кинотеатр и на его месте построили современный торгово-развлекательный комплекс «Сокол», где сейчас, помимо прочего, работает уже 5 кинозалов. Сегодня это центр притяжения в Железнодорожном районе. Сокол - это неуязвимая птица-хищник, а мы - неуязвимая компания. Как хищник, мы защищаем интересы наших будущих жителей.

- То есть ТРК «Сокол» - это один из первых Ваших проектов?

- Года три после строительства «Сокола» я болел этим торговым комплексом. Раньше я там практически жил. А сейчас могу год не заходить туда и быть уверенным, что там все в порядке. Но и сегодня лучше главного инженера могу без техпаспорта рассказать, где и какие стояки проходят. Когда в Ростове сгорел торговый центр, общественники приехали в «Сокол» с проверкой. Они попросили, чтобы при них провели испытания пожарной системы. Я приехал и сам им всё продемонстрировал. Потом даже кто-то из прессы написал, что у нас самая надежная противопожарная система.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фото: ГК «Сокол»

- Застройщиков сейчас много. Почему выбирают квартиры именно в Ваших ЖК?

- У каждой компании есть своя изюминка. И наша особенность заключается в том, что мы держим свои обещания. Мы строим качественно. И людям комфортно жить в наших домах.

- Какие перспективы возведения новых жилых домов Вашей компанией в Ростове?

- Мы сейчас очень активно занимаемся 4-м и 9-м микрорайонами Левенцовки. Это масштабные инвестиционные проекты правительства Ростовской области. В рамках реализации этих проектов почти 600 обманутых дольщиков уже получили квартиры в веденных в эксплуатацию домах в ЖК «Сокол на Оганова» и ЖК «Сокол Градъ» на проспекте 40-летия Победы. Мы сейчас активно приступили к реализации этих проектов в Левенцовке - уже на выходе проектная документация. В ближайшие 2-3 месяца выходим на получение разрешения на строительство первых домов. Также мы плотно занимаемся проектом, который планируется реализовать в границах Красноармейская-Журавлева-Крепостной-Восточный. Там около гектара территории, на которой хотим построить уникальный жилой комплекс и здание общественного назначения.

Фото: ГК «Сокол»

СОЦИАЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

- Вы являетесь председателем правления Нахичеванской-на-Дону армянской общины. Какие проекты сейчас реализует Ваша община?

- Мы заказали в Беларуси, где работают специалисты, прекрасно знающие историю города Нахичевань-на-Дону, уникальную археологическую карту «Армяне на Дону: историко-культурное наследие». 17 июня в актовом зале ЮФУ Центром арменоведения при ИСиР ЮФУ, при поддержке РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» проведется большая презентация этого проекта. Благодаря этой карте туристы, которые посетят Ростовскую область, будут лучше понимать, куда они едут, какие в Нахичевани есть исторические места. На карте будут отражены все объекты, которые по разным причинам уже не существуют.

Еще мы ежегодно выпускаем множество книг. Недавно с управлением образования города мы согласовали, что во дворе гимназии № 46, которая носит имя Героя СССР С.М. Оганова, за счет общины будет установлен бюст этого героя. Также мы начали заниматься биографией дважды героя СССР, летчика Нельсона Степаняна, который, как выяснилось, учился в авиационной школе в Батайске. Сейчас мы договариваемся с руководством города Батайска об установке на территории бывшей школы памятника. В этом году мы будем реконструировать памятник Иосифу Аргутинскому, основателю города Нахичевань, который организовал переселение армян из Крыма на Дон.

- А еще Вы активно поддерживаете местный шахматный спорт в должности президента Федерации шахмат Ростовской области?

Фото: ГК «Сокол»

- Я четвертый год уже шахматы в Ростовской области поднимаю. Мы хотим сделать в Ростове Дом шахмат, где будем открывать новые шахматные классы. Приглашаем известных преподавателей уровня гроссмейстеров, которые занимаются с нашими детьми. Мы эту работу ведем уже сейчас, снимая зал в отеле «Дон-Плаза». Сейчас мы готовим команду детей, которые впервые прорвались в финал спартакиады по шахматам. Для этого мы пригласили команду гроссмейстеров, которые проживают у нас и с утра до вечера тренируют наших спортсменов. Шахматиста из Новочеркасска Андрея Есипенко мы взяли под свою опеку. Парень обаятельный, очень скромный и талантливый. Во время своего визита в Ростов Анатолий Карпов заявил, что видит в этом молодом шахматисте будущего чемпиона мира. Мы провели соревнования по быстрым шахматам - Кубок группы компаний «Сокол». В прошедших в конце мая состязаниях приняло участие 110 детей и 8 гроссмейстеров. Призовой фонд составил 650 тысяч рублей. В ТРК «Сокол» в течение года будут проводиться десятки детских шахматных турниров.

Фото: ГК «Сокол»

НАША СПРАВКА

Напомним, по данным рейтинга ЕРЗ, группа компаний «Сокол» входит в топ-5 застройщиков Ростовской области по потребительским качествам жилых комплексов. В 2021 году ГК «Сокол» удостоена самой престижной российской общественной награды в жилищном строительстве – золотого знака «Надежный застройщик 2021». На сегодня общий объем построенного группой жилья составляет свыше 400 тысяч квадратных метров. Еще при проектировании первого жилого комплекса компанией было принято решение уделять особое внимание социальной инфраструктуре на строящихся объектах. Во всех ЖК под брендом «Сокол» ее объем значительно превышает соответствующие нормативы. Прилегающая территория всегда оборудуется детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, паркингами.