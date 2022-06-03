Мороженое из рыбы и прохладный душ: как спасаются от жары животные из ростовского зоопарка

Белый медведь Айон обожает водные процедуры. ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

Ростов-на-Дону накрыла настоящая летняя жара. От солнца страдают как люди, так и животные. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» выяснила, что делают сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка, чтобы их подопечные хорошо себя чувствовали при +35 по Цельсию.

Вне зависимости от времени года у всех животных в зоопарке есть постоянный доступ к воде. Летом сотрудники зоопарка ее специально охлаждают, причем каждому животному подбирают разную температуру — комфортную именно для него.

Фламинго буквально пасутся в местном пруду. ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

Больше всех от наступившей жары страдают обитатели северных широт — белые медведи и песцы. Непросто им жить в их теплых белых шубках на юге России!

Обычно в бассейне у белых медведей температура воды поддерживается на уровне 15 градусов. А вот в летнее время ее охлаждают до 10. Мишки с большой радостью и плещутся в прохладной воде весь день, ныряя и забрызгивая все вокруг. Есть свои бассейны и у многих других животных. Больше всего любят принимать ванны мартышки и бегемоты.

Мартышки тоже с радостью принимают "ванну". ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

Розовые фламинго и вовсе не выходят из водоема - здесь у них не только место для купания, но и кормушка.

Душ сами для себя организуют слоны Синта и Ситара, которые обливают себя водой из хоботов.

Сам себе душ: слон Сина обливает себя из хобота. ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

А вот зебры Фифа и Адам после купания любят поваляться на земле, позагорать на солнышке — им не привыкать, они африканские животные.

Зебры - большие любительницы позагорать на солнышке. ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

Для некоторых животных сотрудники зоопарка в летнее время готовят специальный рацион. Так, белые медведи предпочитают своего рода «мороженое» — замороженные овощи, фрукты и рыба.

Жираф прячется в тени деревьев. ФОТО: предоставлено Ростовским-на-Дону зоопарком.

Тигры, пумы и другие представители семейства кошачьих, а также песцы и лисы спасаются от жары в своих укрытиях, где для них приготовлена прохладная вода. Многие животные днем отдыхают под деревьями, раскидистые зеленые кроны которых создают тень по всей территории. Считается, что парк ростовского зверинца- один из самых густо озелененных объектов Ростовской области.

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