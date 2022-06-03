Неуплата алиментов и детская смертность: Донские парламентарии обсудили доклад детского омбудсмена

В областном Заксобрании состоялось общественное обсуждение доклада о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области в 2021 году. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области в пятницу, 3 июня, состоялось общественное обсуждение доклада о деятельности уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Ирины Черкасовой в минувшем году. Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

ОТ СВАДЬБЫ ДО РАЗВОДА

Ирина Черкасова озвучила ряд проблем, в их числе – ситуация с алиментами.

Перед тем, как остановиться на этой теме подробнее, она рассказала о данных, предоставленных донскими ЗАГСами.

По результатам анкетирования, которые проводили специалисты, установлено, что 45% граждан разводятся в возрасте 26-35 лет, 27,5% из количества опрошенных состояли в браке от 1 до 5 лет, 28,8% - от 6 до 10 лет, а 19,3% - от 11 до 15 лет. Основными причинами расторжения брака стали утрата чувств, финансовые затруднения, несовпадение жизненных интересов.

Также большинство дончан считают развод них продуманным, созревшим решением.

- Представленные результаты анкетирования, разумеется, не отражают точного положения в брачно-семейных отношениях, поскольку не все заявители принимают участие в добровольном анкетировании. Тем не менее, прослеживаются определенные тенденции и закономерности, - отметила Ирина Черкасова.

А ЧТО С АЛИМЕНТАМИ?

Она также сообщила, что уплата алиментов – это одна из традиционных форм содержания детей, имеющих законодательное закрепление, предназначенная для удовлетворения привычных потребностей ребенка – в питании, одежде, предметах досуга, отдыхе, лечении и так далее.

Право ребенка на получение содержания от своих родителей – первое имущественное право человека.

Тем не менее, вопрос уклонения от уплаты алиментов остается проблематичным. Обращения, связанные с этим, чаще всего поступают от матерей, которые хотят привлечь отцов к материальному содержанию собственных детей.

Сегодня из 14 570 исполнительных производств по взысканию средств, находившихся в отделах судебных приставов, удалось исполнить лишь 1201. В розыск объявлено 1667 должников, для 2598 ограничено право на выезд из страны.

К концу минувшего года право на получение алиментов имели

4 019 детей, находящихся в замещающих семьях, при этом деньги от родителей получают чуть больше половины – 2205 детей. Похожая ситуация складывается и среди воспитанников организаций для детей-сирот. Право на получение алиментов есть у 225 детей, а фактически получают их только 108.

Общий портер неплательщика, как правило, выглядит так: гражданин, ведущий асоциальный образ жизни, не имеющий дохода или умышленно его скрывающий.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРИЦАНИЯ ДОЛЖНИКОВ

- Я поддерживаю позицию о расширении возможностей общественного порицания должников, привлечения к погашению задолженностей родственников, в чью пользу неплательщик приобретает имущество, уклоняясь от уплаты алиментов. Подобное требование надо предусмотреть и для руководителей, чьи действия (наличие нелегальных зарплат, игнорирование процесса взыскания алиментов) создают ситуации сокрытия подлинных доходов должника, - подчеркнула Ирина Черкасова.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, в свою очередь, согласился, что проблема нуждается в проработке. Парламентарий подчеркнул, что в последнее время

растет количество исполнительных производств по взысканию алиментов и, вместе с тем, накапливаются долги.

- Тема требует внимания, причем не только Законодательного собрания Ростовской области, но и всего нашего общества, в частности работодателей. Естественно, словами эту проблему не решить, поэтому мы продолжим ее прорабатывать, - отметил Сергей Михалев.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИВОДИТ К БЕДЕ

Также депутаты Законодательного собрания выразили обеспокоенность по поводу смертности детей из-за родительской безответственности. Так, по данным докладчика, в прошлом году по недосмотру родителей погибли 32 ребенка в возрасте до года.

Так, из–за недосмотра взрослых дети выпадали из окон, были зафиксированы случат гибели в воде, в результате пожаров и аварий.

Сергей Михалев заявил, что вопрос детской смертности по недосмотру родителей, как и вопрос взыскания алиментов с должников, требуют более подробного анализа, который в ближайшее время будет проведен специалистами профильного комитета донского парламента.

По итогам общественного обсуждения будет составлен перечень рекомендаций, которые направят во все структуры и ведомства, задействованные в обеспечении соблюдения прав детей в Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правовое положение многодетных семей обсудили в донском парламенте

Их права депутаты предлагают закрепить на федеральном уровне (подробнее)