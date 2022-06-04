Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, какие новшества ждут велосипедистов летом 2022

Велодорожка на Пушкинской улице должна стать безопаснее. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

В самом центре Ростове-на-Дону, на улице Пушкинской этим летом должны провести ряд работ по повышению безопасности движения велосипедистов, а также других участников дорожного движения — автомобилистов и пешеходов. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

НАНЕСУТ СВЕЖУЮ РАЗМЕТКУ

Велодорожка на, вероятно, самой красивой улице города протянулась на 3,5 километра от ее начала и до конца — от Доломановского переулка до Театрального проспекта.

- Для того, чтобы велодорожка была непрерывной, на участке от Театрального до Кировского ее разместили на существующем тротуаре, а от Ворошиловского до Доломановского - выделенная полоса на проезжей части, - анонсировал появление непрерывной зоны для велосипедистов сити-менеджер еще в прошлом году.

Какие же изменения ждут велосипедистов в 2022-м?

Во-первых, на велодорожке на улице Пушкинской обновят линии разметки. Это важно для любителей оставить свою машину как попало, особенно в центре, где с парковкой днем, особенно в будние дни совсем непросто.

Автомобилям здесь не место: за выезд сюда водитель должен будет заплатить штраф.

Работы по нанесению разметки запланированы на два летних месяца — краску освежат в июне и июле.

СОЗДАДУТ ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Также на участке длинной около 1600 метров от Доломановского переулка до Ворошиловского проспекта в этом году планируется дополнительно обустроить вдоль велодорожки островки безопасности.

Власти донской столицы намерены перенять мировой опыт по планировке велодорожек на пересечении дорог. Проектировать таким образом велодорожки начали в Голландии: там почти треть поездок приходится на велосипедные. Все-таки на перекрестках чаще всего случаются ДТП с участием велосипедистов.

УСТАНОВЯТ ГИБКИЕ СТОЛБИКИ

Кроме того, городскими властями прорабатывается вопрос по установке гибких столбиков в наиболее опасных местах движения. Яркие оранжевые объекты вдоль проезжей части и тротуара чаще всего устанавливают на лето и теплую осень, пока длится велосезон, а зимой демонтируют, чтобы вернуть на улицы весной.

Как показывает опыт других городов страны, гибкие столбики зарекомендовали себя с лучшей стороны. Яркий цвет привлекает внимание, четко разделяя велодорожки от полос движения автомобилей и тротуаров для пешеходов. Так что мера действительно поможет сделать движение велосипедистов в Ростове более безопасным.

- Велосипедная культура в нашем городе набирает обороты. Велолюбителей становится с каждым годом все больше, и перед нами стоит задача - развивать инфраструктуру в этом направлении, - говорил Алексей Валентинович, когда в самом центре города десятки людей собрались на велоэкскурсию по Пушкинской улице. - Так, планируем соединить велозону на улице Береговой с той, что на улице Пушкинской. Чтобы у всех, кто предпочитает легкий и экологичный транспорт, была возможность передвигаться комфортно и безопасно.