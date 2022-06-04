«Уважайте труд других!»: с начала 2022 года в Ростове ликвидировано более 90 тысяч кубометров отходов

В городе ведется непрерывная борьба с несанкционированными свалками. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжается ликвидация несанкционированных свалочных очагов, и коммунальные службы ведут эту работу каждый день, без выходных. Помогают специализированным службам и остальные горожане, когда объединяются, чтобы сделать родной город чище. С начала года ликвидировано уже свыше 90 000 кубометров отходов, рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

ОЧАГИ ПОЯВЛЯЮТСЯ СНОВА И СНОВА

Видеть свой город ухоженным и чистым хочется каждому, и большинство жителей Ростова-на-Дону стараются поддерживать порядок в своих дворах, на своих улицах и в других общественных местах, ведь чисто там, где не мусорят.

- Мы провели месячник чистоты, общегородские субботники, привели в порядок донскую столицу после зимы. Но, к сожалению, несмотря на все регулярно проводимые работы по санитарному содержанию, стихийные свалки появляются снова, - констатирует факт Алексей Валентинович. - Часто жители выбрасывают отходы в местах, которые не предназначены для сбора мусора, не утилизируют его должным образом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР В ТАРИФ НЕ ВХОДИТ

Как итог, в Ростове-на-Дону с начала текущего года ликвидировано уже свыше 90 тысяч кубических метров отходов, уточнил глава. В это число вошел и мусор, который «не донесли» до контейнерных площадок — они «обрастают» изломанной мебелью и кусками линолеума, как грязью. Но градоначальник напомнил, что не все можно выбрасывать в мусорные баки возле дома. В некоторых случаях все-таки нужно вызвать специализированную машину.

- В единый тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами не включены расходы на вывоз строительного лома, который мы получаем в ходе строительных работ капитального характера, - говорит сити-менеджер. - Позаботиться о его правильной утилизации должны сами жители или юридические лица.

В НАШИХ СИЛАХ СДЕЛАТЬ РОСТОВ ЧИЩЕ

Сделать родной город чище — под силу каждому из его жителей и гостей донской столицы, уверен Алексей Логвиненко и призывает горожан осознанно подойти к экологическому вопросу.

- Ответственность за экологическую обстановку в городе лежит на каждом из нас, - заявил Алексей Валентинович. - Призываю жителей уважать труд других, бережно относиться к тому месту, где мы живем, не засорять его, выбрасывать мусор, где положено, и, тем самым, поддерживать наш город в чистоте и порядке!

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ НАРУШЕНИЯХ

Если вам и вашим соседям мешает стихийная свалка из строительных отходов, можно сообщить об этом в объединенные диспетчерские службы, которые есть в каждом из районов донской столицы. Все телефоны указаны на сайте администрации Ростова-на-Дону.

А если с контейнерной площадки вовремя не вывозится мусор — при срыве графика вывоза твердых коммунальных отходов, вы можете позвонить в колл-центр регионального оператора - ГК «Чистый город».

АЛЛО!

Колл-центр регионального оператора ГК «Чистый город» 8-800-707-05-08.

Телефоны объединенных диспетчерских служб Ростова-на-Дону по районам города

- Ворошиловский: 8(863) 235-11-11;

- Железнодорожный: 8(863) 222-45-70;

- Кировский: 8 (863) 262-05-63;

- Ленинский: (863) 240-20-07;

- Октябрьский: (863) 245-03-45;

- Первомайский: (863) 252-31-32;

- Пролетарский: (863) 251-66-65;

- Советский: (863) 222-69-03.