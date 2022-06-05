Познакомилась в интернете и влюбилась: ростовчанка вышла замуж за австралийца и начала путешествовать в доме на колесах с тремя детьми

Дарья Грин со своим мужем и младшим сыном Сабастианом. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

Ростовчанка Дарья Мальцева переехала на другой континент ради любви - австралийца Клинтона Грина. Вот уже два с половиной года девушка живет на родине кенгуру, воспитывает с мужем троих детей и путешествует с ними в доме на колесах. Дарья рассказала "КП-Ростов-на-Дону", как решилась связать судьбу с иностранцем и кардинально изменить жизнь, что удивило ее в новой стране.

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Со своим будущим мужем ростовчанка познакомилась на сайте знакомств. Через месяц оживленной переписки они решили встретиться в Таиланде и окончательно влюбились друг в друга. Довольно скоро Клинтон сделал Даше предложение, и она, недолго думая, согласилась. Австралийский жених привез ростовчанку на родину, а через два месяца прошла свадьба.

Пара поженилась в Австралии. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

— Никогда не забуду этот волшебный день! — вспоминает год спустя после свадьбы Дарья, — Наша любовь стала намного сильнее со дня свадьбы. Но теперь мы действительно ценим каждый день, проведенный вместе, — говорит девушка.

После свадьбы молодоженам пришлось расстаться — у Дарьи закончилась туристическая виза. Первые полтора года паре пришлось жить браке, но на расстоянии — даже когда родился общий сын Леонардо. Но и это испытание возлюбленные пережили — россиянка с сыном наконец переехала в Австралию на ПМЖ.

СЫНА СЕБАСТИАНА НАЗЫВАЕТ СЕВОЙ

Даша переехала в австралийский Мельбурн с Лео и сыном от предыдущего брака Дэниелом. Первое, что поразило ростовчанку в городе — местная природа. Где еще увидишь прыгающих по прериям кенгуру?

Почти сразу Дарья столкнулась с местными традициями. Она относится к ним с уважением, но и о родине не забывает. Младшему сыну Себастиану отец решил дать свое второе имя — получилось Себастиан Клинтон Грин. Даша же называет сынишку Севой.

Лео очень поход на своего голубоглазого папу. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

— Имя выбирали долго. Хотели, чтобы оно было понятным и узнаваемым как в Австралии, так и в России. При этом не хотелось очень простого имени или очень популярного. Вариантов было много, но что-то подсказало, что Себастиан ему очень подойдет.

До сих пор непривычны для ростовчанки различия в системе образования. Учебный год в Австралии начинается в конце января — начале февраля. В школу детей отдают не позднее шести лет, а многие делают это раньше, в 4,5 — 5,5 года — в зависимости от того, когда у ребенка день рождения. Например, средний сын Лео пойдет станет школьником уже в 5,5.

В Австралии в школе можно учиться с нулевого по 12 классы. Однако многие уходят после десятого: поступают в колледж или работают.

Братья Лео и Себастиан. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

— В Австралии обучение в университете является обязательным условием для построения карьеры и достойного заработка. В целом австралийцев можно охарактеризовать как людей, которые живут в удовольствие, — считает Дарья. — Насколько я помню, передо мной особо выбор не стоял — получать высшее образование или нет.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ

Во время пандемии в Мельбурне ввели локдаун, который в итоге продлился 263 дня. В это время нельзя было покидать дом без весомой на то причины, даже детские площадки были закрыты. Дарья до сих пор считает, что это было одно из самых сложных испытаний в ее жизни.

Зато когда ограничения ослабли, супруги Грин продали дом в штате Виктория и купили другой — но на колесах. И вместе с тремя детьми и собакой отправились путешествовать.

Какое-то-время семье пришлось пожить в трейлере. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

В доме на колесах для жизни было практически все — кровати, мини-кухня с раковиной, плитой и холодильником и даже обеденная зона. Не хватало душа и туалета. Но семья останавливалась в специально оборудованных для трейлеров парках и арендовала место с выделенными для них душем и туалетом. Интересно, что в Австралии путешествия с трейлерами очень распространены, поэтому там очень много специальных стоянок.

— Я знаю — мы отважные. А многие скажут, что сумасшедшие. Но я же фанат путешествий, мне здесь так хорошо. А если мне хорошо, то хорошо и детям, и мужу, — отмечает Дарья.

ТОСКА ПО ВАРЕНИКАМ С СЮРПРИЗАМИ

Сейчас ростовчанка Дарья Грин воспитывает троих сыновей, посвящая им все свое свободное время. Австралия ее только радует — тут и тропическая растительность, и удивительный мир животных, и теплая зима. Девушке легко и приятно общаться с местными жителями. Говорит, что австралийцы очень улыбчивы, а еще очень ценят жизнь.

Но несмотря на все плюсы, Дарья тоскует по родине.

— Конечно, очень скучаю по родным. А еще — по донской кухне. — смеется девушка, — Особенно — по вареникам с сюрпризами на Старый Новый год.

Даша несмотря на счастливое замужество скучает по своим родным и вареникам с сюрпризами. ФОТО: предоставлено героиней публикации.

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