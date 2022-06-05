Поисковики нашли родственников ростовского солдата, останки которого обнаружили вдали от родины

Возле останков поисковики нашли смертный медальон бойца. Фото: отряд "Поиск".

Омские поисковики разыскали родственников солдата из Ростовской области, который погиб во время Великой Отечественной войны. Они нашли останки бойца в районе одного и местных сел, а после по крупицам собрали сведения о его личности.

СМОГЛИ УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ ОДНОГО ИЗ СЕМИ

Экспедицию в районе села Костино проводил местная организация «Поиск». Замкомандира Валерий Смирном рассказал, что всего поисковики нашли останки семи солдат. Личности шести установить было сложно — рядом с останками не было найдено никаких именных предметов.

И только в одном случае был шанс восстановить сведения о герое. Возле останков находился так называемый смертный медальон с запиской, куда солдаты вписывали свои имена и фамилии, а иногда и сведения о семье. Так Василий Смирнов узнал, что мужчину звали Иван Наумов.

УМЕР В 20 ЛЕТ

После экспедиции Смирнов стал искать сведения о погибшем через базы данным. Однако найти кого-то, имея только имя и фамилию, оказалось непросто. Тогда поисковик тщательно изучил записку и обнаружил там имя отца Ивана Наумова.

— На записке можно было различить имя Василий. Предположил, что это отец солдата. Стал искать Наумова Ивана Васильевича в базе и сразу нашел такого.

Оказалось, Иван Васильевич погиб в возрасте 20 лет. До призыва парень жил с родителям в хуторе Холодный Плес. Его отец позже проживал в хуторе Чичерина. Оба хутора расположены в Красносулинском районе.

УСИЛИЯ БЫЛИ НЕ НАПРАСНЫ

Перезахоронение останков солдат планировалось провести 22 июня. Поисковики надеялись, что смогут найти родственников Ивана Наумова до этой даты, и начали активные поиски. Они публиковали объявления в группах и пабликах в соцсетях, распространяли информацию через красносулинские поисковые организации. Даже обращались в редакции газет и администрации.

На днях стало известно, что родственники Ивана Васильевича узнали о погибшем. Теперь сможет проститься с ним перед его погребением.

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