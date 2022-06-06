Василий Голубев рассказал о том, как санкции отразились на экономике Ростовской области

Василий Голубев рассказал о том. как в свете санкций развивается экономика Дона. Автор фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Василий Голубев в понедельник, 6 июня, рассказал о том, как адаптируется экономика Дона к санкциям со стороны Запада. Эта тема была затронута в прямом эфире телепередачи «О главном» не случайно.

Дело в том, что с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге состоится ежегодный экономический форум. Он пройдет под лозунгом «Новый мир – новые возможности». Ростовская область - ежегодный участник ПМЭФ, и этим летом ее представители собираются подписать на форуме ряд важных соглашений.

ЭКОНОМИКА СПРАВЛЯЕТСЯ С НОВЫМИ ВЫЗОВАМИ

Василий Голубев во время эфира озвучил, что экономика региона справляется с новыми вызовами. При этом он отметил, что необходимо смотреть за новыми потребностями людей, изучать то, что пользуется спросом. Коснулся губернатор и вопросов импортозамещения.

- Мы прекрасно понимали, что, независимо от разных стран и конкретных компаний, поставляющих ту или иную продукцию, потенциал развития импортозамещения у нас, очевидно, не исчерпан, - сказал Василий Голубев. - В этом смысле отдельные слова благодарности хочу сказать малому и среднему бизнесу, который быстро реагирует на меняющуюся ситуацию. Что касается крупных предприятий, то тут активная работа идет и на федеральном, и на региональном уровнях.

Участие региональных властей, в свою очередь, заключается в поддержке: изучаются возможности донских предприятий, выстраивания новых логистических цепочек, ищутся новые рынки.

ОПЕРАТИВНО ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ИЗМЕНЕНИЯ

Крупные донские производители также, как и МСП, оперативно отреагировали на изменившуюся экономическую ситуацию. К примеру, компания «Ростсельмаш» продолжает строительство тракторного завода. «Атлантис-пак» ведет разработку новой упаковочной продукции.

Отличную динамику показывает строительный комплекс. При этом и валовой региональный продукт, по словам губернатора, имеет тенденцию к росту. Кроме того, губернатор выразил уверенность в том, что и дорожную отрасль в этом году также ждут хорошие показатели.

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