Ростовские градозащитники спасли козырек дореволюционного дома на Московской

Волонтеры демонтировали детали кованного козырька. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове участники градозащитного движения «Мой фасад» на прошедших выходных демонтировали кованный козырек с аварийного дореволюционного дома на Московской, 41 - домовладения купца Шалаева. Общественники рассказали «КП — Ростов-на-Дону», как удалось договориться с городом на проведение этих работ и где теперь будут храниться ценные детали дома.

СНОС ДОМА ПРИТОМОЗИЛИ

Аварийное строение на пересечении Московской и Островского было построено в 1889 году. В последние годы здание было закрыто баннером. Потом власти города приступили к сносу дома и начали изнутри — сейчас половины строения как ни бывало. Градозащитникам удалось приостановить этот процесс, чтобы демонтировать кованные детали и провести другие спасательные мероприятия.

Анна Соболева и Роман Бочарникова организовали спасение ценных деталей дома на Московской. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

— Чтобы ничего не досталось мародерам, мы начали работать на опережение, — прокомментировала координатор движения «Мой фасад», архитектор-реставратор Анна Соболева. — Мы устали от ситуаций, когда из домов выносят кованые перила и тому подобное. Этот дом подлежит сносу. Но мы на время притормозили процесс, чтобы сохранить хоть какие-то детали.

ПОКА УТВЕРЖДАЮТ КОНСЕРВАЦИЮ — ВСЕ ВЫНЕСУТ

Общественники подчеркивают, что реализуемые ими меры не носят характер консервации. Консервация — это отдельный процесс, довольно небыстрый.

— Пока разрабатываются все нормативы, по которым нужно проводить консервацию для предотвращения мародерства, уйдет много времени. — констатирует Анна. — Пока консервация пройдет согласование, пока на нее выделят деньги, уже приедут люди на газелях и увезут все исторические детали.

Детали придомового козырька теперь будут храниться в Музее истории Ростова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Общественники признают, что проводимые меры - «кустарные». Но считают, что они позволят хотя бы что-то сохранить. .

ВСЕ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ

Проведение спасательных работ стало возможным благодаря администрациям Кировского и Ленинского районов, которые пошли навстречу. Подключился и Музей истории Ростова, который примет исторические детали на хранение. Сейчас кованный козырек в разобранном виде доставлен в музей «Россия — моя история» на Шолохова.

— Наступает тот прекрасный момент, когда Музей истории города Ростова-на-Дону начинает принимать от населения экспонаты, которые могли бы быть утрачены, — отметил руководитель «Моего фасада» Роман Бочарников. — Хорошо, что удалось договориться на такие Временные меры.

К спасению дома подключились волонтеры. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

К организации демонтажа кованного козырька подключились волонтеры и сочувствующие, которые пожертвовали необходимые для выполнения работ средства.

ЧТО ЕЩЕ БУДУТ СПАСАТЬ

В планах общественников также спасение оригинальных дверей дома, которые сейчас засыпаны изнутри и подобраться к которым не так просто. Сначала нужно откопать завалы. Но сделать это нужно обязательно, поскольку «иначе их разломают «любители» артефактов при попытке кустарного демонтажа.

— Они попробуют их выломать и поломают, — переживает Анна Соболева.

Рабочие демонтировали даже крепления металлической конструкции. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Градозащитникам предстоит замерить фасад здания, чтобы потом вычертить его в натуральных размерах. Если дома не станет, то на руках у активистов останутся не только фотографии, но и достоверные чертежные свидетельства, снятые с натуры. Согласно правилам, при реконструкции так и должны делать, но зачастую этого не происходит.

Градозащитники спасли наружный фонарь с номером дома. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Во время демонтажных работ активисты также нашли фонарь 60-х годов, который размещался у входной двери. Как оказалось, у Романа Бочарникова таких фонарей в коллекции довольно много. Впереди у волонтеров — разбор завалов с внутренней стороны. Работы еще много. Глаза боятся — руки делают.

Напомним, активисты уже дважды пытались поставить домовладение на Московской, 41 на госохрану в качестве выявленного объекта культурного наследия. Однако все заявки были отклонены Комитетом по охране ОКН Ростовской области. Шансы, что здание сохранят в качестве ценного градоформирующего объекта, все еще остаются, ну а пока общественники делают то, что в их силах.

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