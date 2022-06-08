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Происшествия8 июня 2022 9:40

Ранил заточкой и выхватил пистолет: в Ростове задержанный напал на пристава и конвоира

В Ростове задержанный напал на судебного пристава и конвоира, пытаясь сбежать
Ангелина СКИБА
Нападение произошло около Пролетарского районного суда

Нападение произошло около Пролетарского районного суда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 8 июня в районе площади Карла Маркса мужчина напал на судебного пристава и конвоира. Эту информацию корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник.

Нападение произошло около 11 часов дня у Пролетарского районного суда. По предварительным данным, у задержанного, которого доставляли в суд, при себе оказалась заточка. Он ударил одного из сотрудников, после чего выхватил пистолет и открыл стрельбу.

Известно, что есть раненые. Информация об их состоянии пока не уточняется. Нападавший уже задержан.

Добавим, задержанного должны были судить по уголовной статье. Официального комментария от пресс-службы регионального управления МВД пока не поступало. Информацию по произошедшему сейчас уточняют.

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