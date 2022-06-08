Программа на День России 2022 в Ростове-на-Дону: куда сходить в праздничный день

Рассказываем, куда сходить всей семьей 12 июня в донской столице. Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа на День России 2022 в Ростове-на-Дону для ростовчан и гостей города будет насыщенной. Культурные мероприятия запланированы сразу в нескольких районах города. Рассказываем, куда можно сходить 12 июня всей семьей.

ПАРК ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО

- «Донская палитра» - выставка живописи и декоративных работ.

- «Город мастеров» - выставку декоративно-прикладных работ представят сами талантливые авторы.

- На фотовыставке «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме» можно будет окунуться в историю любимой прогулочной зоны ростовчан.

- Работа буккросинга — пункта обмена книгами

Аллея художников — весь день

12 июня запланировано много мероприятий для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерты ко Дню России

Фестиваль национальных культуры

Вечер танцев

Центральная эстрада — 10.00 и 15.00, 12.00, 20.00

Концерт кавер-групп «Тебе Россия посвящаю»

Фестиваль красок

Сцена на Большой садовой Садовой — 16.00 и 18.00

Удивительные лекции о космосе

Обсерватория парка — 10.00 — 20.00

В праздничный день на городских сценах выступят местные творческие коллективы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 1 МАЯ

Ростовчан и гостей донской столицы приглашают на праздничный концерт «Россия - наша страна!»

11.00-16.00

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Детвору ждет яркая анимационная программа, а целые семьи могут принять участие в эстафетах и мастер-классах от тренеров спортивного клуба

13.00-18.00

ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ В. ЧЕРЕВИЧКИНА

С утра на сцене выступят детские творческие коллективы, ребятню ждет выступление аниматоров и эстафета

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по живописи, бумагопластике, аппликации и в загадочной сказочной мастерской.

Вдоволь нарезвятся маленькие ростовчане в спортивно-игровой программе.

10.30-12.00 и 15.00-17.00

Государственный праздник будут отмечать на основных городских площадках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ОКТЯБРЯ

Ростовчан приглашают на праздничный концерт.

Также можно будет посмотреть на творчество детворы во время выставки рисунков и рукоделия «Донской край в красках».

Для юных уличных художников пройдет конкурс рисунков на асфальте

Всю кипучую энергию можно будет направить в упражнения — без ограничений работают спортивные площадки.

10.30-20.00

ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО

«Вместе весело шагать» - фестиваль театральных спектаклей с участием особенных детей.

Все желающие смогут научиться новому на мастер-классах по прикладному искусству.

Ребятне предложат посоревноваться в спортивных эстафетах, устроят для них увлекательные игры и фото с ростовыми куклами.

11.00-18.00

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