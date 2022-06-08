Программа на День России 2022 в Ростове-на-Дону: куда сходить в праздничный день

Рассказываем, куда сходить всей семьей 12 июня в донской столице.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Программа на День России 2022 в Ростове-на-Дону для ростовчан и гостей города будет насыщенной. Культурные мероприятия запланированы сразу в нескольких районах города. Рассказываем, куда можно сходить 12 июня всей семьей.
ПАРК ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО
- «Донская палитра» - выставка живописи и декоративных работ.
- «Город мастеров» - выставку декоративно-прикладных работ представят сами талантливые авторы.
- На фотовыставке «Парк им. М. Горького в моем фотоальбоме» можно будет окунуться в историю любимой прогулочной зоны ростовчан.
- Работа буккросинга — пункта обмена книгами
Аллея художников — весь день
12 июня запланировано много мероприятий для детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Концерты ко Дню России
Фестиваль национальных культуры
Вечер танцев
Центральная эстрада — 10.00 и 15.00, 12.00, 20.00
Концерт кавер-групп «Тебе Россия посвящаю»
Фестиваль красок
Сцена на Большой садовой Садовой — 16.00 и 18.00
Удивительные лекции о космосе
Обсерватория парка — 10.00 — 20.00
В праздничный день на городских сценах выступят местные творческие коллективы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 1 МАЯ
Ростовчан и гостей донской столицы приглашают на праздничный концерт «Россия - наша страна!»
11.00-16.00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Детвору ждет яркая анимационная программа, а целые семьи могут принять участие в эстафетах и мастер-классах от тренеров спортивного клуба
13.00-18.00
ДЕТСКИЙ ПАРК ИМЕНИ В. ЧЕРЕВИЧКИНА
С утра на сцене выступят детские творческие коллективы, ребятню ждет выступление аниматоров и эстафета
Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по живописи, бумагопластике, аппликации и в загадочной сказочной мастерской.
Вдоволь нарезвятся маленькие ростовчане в спортивно-игровой программе.
10.30-12.00 и 15.00-17.00
Государственный праздник будут отмечать на основных городских площадках.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ОКТЯБРЯ
Ростовчан приглашают на праздничный концерт.
Также можно будет посмотреть на творчество детворы во время выставки рисунков и рукоделия «Донской край в красках».
Для юных уличных художников пройдет конкурс рисунков на асфальте
Всю кипучую энергию можно будет направить в упражнения — без ограничений работают спортивные площадки.
10.30-20.00
ПАРК ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО
«Вместе весело шагать» - фестиваль театральных спектаклей с участием особенных детей.
Все желающие смогут научиться новому на мастер-классах по прикладному искусству.
Ребятне предложат посоревноваться в спортивных эстафетах, устроят для них увлекательные игры и фото с ростовыми куклами.
11.00-18.00
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