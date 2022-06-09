Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как в Ростове будут поддерживать работу ливневой канализации

С начала года дорожники промыли и расчистили более 1300 открытой ливневой системы. Фото: сайт администрации Ростовской области

В Ростове-на-Дону дорожные службы продолжают работу по благоустройству существующих ливневок. Это особенно важно перед началом нечастых, но мощных летних дождей в донской столице. Что делается для того, чтобы система ливневой канализации в справлялась с обычной и экстренной нагрузкой и каковы масштабы работ, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

35 БАССЕЙНОВ НА ОДИН РОСТОВ

Важность исправной ливневой канализации в Ростове с его перепадами рельефа трудно переоценить. Городская ливневка — это целый комплекс открытого и закрытого водоотвода. В нем собирается и отводится с прилегающей территории жилых и промышленных зон, дорог и тротуаров вода — дождевая, талая, техногенная. И масштаб это сети в донской столице трудно переоценить.

- Общая площадь водосбора в городе составляет 13,5 тысячи гектаров га и включает 35 самостоятельных бассейнов. При этом протяженность городских сетей ливневой канализации - 173,4 километра, - озвучил внушительные цифры Алексей Валентинович. - Также в состав системы отвода ливневых вод города входит 2 496 дождеприемных колодцев, 2 672 смотровых колодцев, 11 553 решеток и люков, при этом 156,4 километра из них являются системой закрытого водоотвода, а 17 километров – открытого водоотвода. И чтобы ливневая канализация работала исправно и без сбоев - требуется ежедневный планомерный труд специалистов дорожных служб.

С начала текущего года дорожные службы Ростова промыли и расчистили более 20 километров закрытых трубопроводов и 1300 погонных метров открытой ливневой системы — так называемых лотков, установили более 150 решеток дождеприемных колодцев на места похищенных, отремонтировали полсотни дождеприемных и смотровых колодцев.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Как уточнили в пресс-службе администрации города, в среднем каждый год в порядок приводится более 40 километров закрытых трубопроводов, около 700 решеток дождевых колодцев, в том числе ставятся новые на место украденных, ремонтируется около 200 колодцев — дождеприемных и смотровых, и порядка тысячи погонных метров открытых ливневок.

Напомним, город заключил контракт на разработку подрядчиком схемы водоотведения в Ростове. Это сделают до июня следующего года за 50 миллионов рублей.

Администрация города заключила муниципальный контракт с подрядчиком на разработку схемы водоотведения, то есть ливневой канализации, города Ростова-на-Дону.

- В рамках разработки схемы будет выполнено техническое обследование существующих сетей ливневой канализации, осуществлен оптимальный выбор мест размещения сооружений дождевой канализации и локальных очистных сооружений, рассчитана стоимость для развития сетей ливневок на всей территории города, - рассказал градоначальник о масштабных планах. - Эта схема послужит основой для последующего проектирования и строительства и реконструкции сетей ливневой канализации на территории города.