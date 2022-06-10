Защищаем от тли и грибков: ростовский биолог рассказала, как ухаживать за розами

Сорт роз "Гольден Целебрейшн". ФОТО: предоставлено Екатериной Тарик.

Июнь - время цветения роз в Ростове-на-Дону. Садоводы наконец могут насладиться результатом своей работы и порадовать других. Однако чтобы цветы дольше сохраняли красоту, за ними тоже нужно ухаживать. Биолог Екатерина Тарик курирует коллекцию роз Ботанического сада, которая включает более 100 сортов, среди которых встречаются и очень редкие цветы.

Специалист рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как правильно ухаживать за розами - сажать, выращивать и защищать от вредителей.

ЧЕМ БОЛЕЮТ РОЗЫ

Сейчас российская и мировая селекция старается выводить сорта роз, которые будут устойчивы к вредителям, болезням и засухе. Однако цветы все равно могут поражать болезни. Так, в Ростовской области розы часто страдают от мучнистой росы или, как ее еще называют, "ржавчины". Заболевание вызывают грибы, споры которых быстро разносятся по воздуху и через дождевую воду, могут передаваться через инструменты и перчатки садовника. Выявить его нетрудно - на розах появляется белый налет, похожий на муку.

Сорт роз "Голубая рапсодия". ФОТО: предоставлено Екатериной Тарик.

Главное при обнаружении мучнистой росы - вовремя принять меры. От грибков цветы могут спасти гербициды пестициды. Они же помогают от таких вредителей, как тля.

- Обработка розовых кустов проводится 4 раза за сезон. Первый раз опрыскивают розы обычно 15-20 мая. И потом - следующие 2-3 недели. Из препаратов, которые советуют биологи, можно использовать «Алиот» или «Биотлин». Они являются комплексными — то есть предназначены не только для роз, но и для других растений, - рассказывает Екатерина Тарик.

КОГДА МОЖНО ВЫСАЖИВАТЬ

Если вы впечатлились розовыми кустами соседа и решили создать такую красоту у себя на участке, придется подождать. Розы сажают весной - и чем раньше, тем лучше. Лучше всего заняться этим, как только заканчиваются морозы. Если есть полив, можно сажать до конца мая.

Сорт роз "Глория Дэй". ФОТО: предоставлено Екатериной Тарик.

Если же полив отсутствует, высаживать кусты в грунт можно до начала мая включительно. А вот пересаживать саженцы можно осенью. Биолог объясняет, что в это время растения начинают «засыпать», поэтому обладают лучшей приживаемостью.

Сорт роз "Принцесса Александра". ФОТО: предоставлено Екатериной Тарик.

Напомним, коллекцию роз Ботанического сада начали создавать в 2017 году. Сейчас здесь можно встретить такие необычные как «Голубая рапсодия» с синим оттенком лепестков или зеленые розы «Лимбо»

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