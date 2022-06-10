Погода в Ростове-на-Дону 11 -13 июня: прогноз на праздничные выходные

Несмотря на грозу, жара не сбавляет обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 11 -13 июня обещает настоящую летнюю жару. Но некоторым из дончан повезет на дожди. Публикуем прогноз от Ростовского гидрометцентра на трехдневные праздничные выходные.

В Ростове-на-Дону все выходные ожидается переменная облачность, без осадков. В субботу будет дуть восточный и северо-восточный ветер со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от +16 до +18, днем — от +30 до +32.

В воскресенье, 12 июня, возможны порывы ветра до 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — 19 градусов, а днем — от +31 до +33. В понедельник температура подрастет на один градус — и днем, и ночью.

По Ростовской области синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Разве что в праздничный день, 12 июня, местами пройдет небольшой дождь и гроза. Ветер ожидается восточный и северо-восточный — 5 — 10 метров в секунду, а в воскресенье в том числе при грозе местами с порывами — 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха в субботу ночью составит от +15 до +20 градусов, по северу области — до +9, днем - +27 — 32, по югу — до +34. В воскресенье ночью — от +16 до +21, по северу до +11. Днем — от +27 до +32, по югу — до +36.

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