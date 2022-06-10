«Ростов — город-защитник нашей Родины»: Алексей Логвиненко привез меч Победы в донскую столицу

Ростову оказана честь - хранить меч Победы. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В преддверии Дня России Ростову-на-Дону передали меч Победы во время торжества в Зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве. Изготовленный уральскими оружейных дел мастерами символ из стали донской делегации, которую возглавил губернатор Василий Голубев, передала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Меч в свои руки принял градоначальник донской столицы Алексей Логвиненко.

«НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Мечи Победы были переданы 45-ти Городам воинской славы 29 регионов страны. В торжественной церемонии приняли участие представители Министерства обороны, сенаторы РФ, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и Российской Федерации, губернаторы, члены Совета Федерации, главы Городов воинской славы, а также будущее страны - представители молодежных организаций.

Передачей клинков государство подчеркнуло вклад в Победу территорий, где проходили бои, и где наши прадеды приближали этот заветный день в тылу.

- Ростов-на-Дону - это не просто Город воинской славы, это Город-защитник нашей Родины. Донская столица одной из первых приняла удар врага в 1941 году и внесла неоценимый вклад в дело Великой Победы, - заметил глава администрации города Алексей Логвиненко. - Так, ростовская стратегическая наступательная операция стала одним из первых успешных наступлений Красной армии в Великой Отечественной войне, которое наряду с контрнаступлением под Москвой привело к остановке гитлеровцев на советско-германском фронте зимой 1941 года.

ТРАДИЦИЯ, КОТОРОЙ УЖЕ 77 ЛЕТ

Уральские оружейники постарались на славу: меч выполнен по государственному стандарту клинкового оружия. Его масса — 4,5 килограмма, длина клинка — 1 метр, а рукояти — 20 сантиметров. С одной стороны на клинке высечен орнамент и дарственная надпись, а с другой — слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет». На ножнах выгравированы портреты русских полководцев.

Напомним, первые мечи Победы выковали в Златоусте в 1945 году: Иосиф Сталин вручил их руководителям стран антигитлеровской коалиции — Рузвельту и Черчиллю.

В 2015 году в честь 70-летия Победы наградное оружие получили 9 Городов-героев, а спустя семь лет красивая традиция продолжилась.

- События тех лет навсегда вписаны в историю целой страны. Наш город выстоял и продолжает стоять на страже безопасности нашего Отечества, а ростовчане продолжают дело своих великих дедов и прадедов – солдат Победы, отстаивая свободу и независимость нашей Родины уже в наше время, - продолжил Алексей Валентинович. - От лица всех ростовчан выражаю слова глубокой признательности и благодарности за оказанные честь и доверие хранить уникальный подарок - меч Победы. Уверяю, что он займет достойное место среди реликвий Ростова-на-Дону.

Почетное звание «Город воинской славы» присвоено донской столице 14 лет назад Указом Президента - за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные его защитниками в борьбе за свободу и независимость страны в годы Великой Отечественной войны. В год 65-летия Победы в Ростове торжественно открыли стелу «Город воинской славы». А в год 70-летнего юбилея Ростов включили в Союз Городов воинской славы.