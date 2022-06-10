В честь Дня России ростовские школьники получили свои первые паспорта

Ребята получили свои первые паспорта из рук Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

В Ростове в преддверии Дня России вручили паспорта гражданина РФ активным школьникам донского региона.

В торжественной обстановке музея «Россия - моя история» 18 юных дончан получили свой первый главный документ из рук Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко.

- Сегодня знаменательный день в вашей жизни - вам вручат паспорта граждан Российской Федерации. Очень здорово, что мы совмещаем два важных события - событие вашей личной жизни и событие в жизни нашей страны. Сегодня еще и 350 лет со дня рождения Петра Великого. Он действительно был великим государем и императором нашей страны, - обратился к одаренной молодежи Александр Валентинович. - Поздравляю вас с получением паспорта РФ. И хочу пожелать, чтобы вы чувствовали гордость за свою страну, чтобы чтили прошлое, любили настоящее, строили будущее.

Получили паспорта не только юные ростовчане, жители Батайска и Шахт, но и новые граждане России. Свой первый взрослый документ получил 14-летний Илья Василишин из ДНР. Мальчик сам изъявил желание стать гражданином России.

- Добро пожаловать в семью - в Россию, - поприветствовал подростка Александр Ищенко.

Виновникам торжества сотрудники музея также провели экскурсию в честь 350-летия Петра I, на которой рассказали об исторических победах тех времен.