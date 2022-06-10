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Общество10 июня 2022 11:45

В честь Дня России ростовские школьники получили свои первые паспорта

Первый взрослый документ получили 18 юных дончан
Екатерина Попова
Ребята получили свои первые паспорта из рук Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Ребята получили свои первые паспорта из рук Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко. Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

В Ростове в преддверии Дня России вручили паспорта гражданина РФ активным школьникам донского региона.

В торжественной обстановке музея «Россия - моя история» 18 юных дончан получили свой первый главный документ из рук Председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко.

- Сегодня знаменательный день в вашей жизни - вам вручат паспорта граждан Российской Федерации. Очень здорово, что мы совмещаем два важных события - событие вашей личной жизни и событие в жизни нашей страны. Сегодня еще и 350 лет со дня рождения Петра Великого. Он действительно был великим государем и императором нашей страны, - обратился к одаренной молодежи Александр Валентинович. - Поздравляю вас с получением паспорта РФ. И хочу пожелать, чтобы вы чувствовали гордость за свою страну, чтобы чтили прошлое, любили настоящее, строили будущее.

Получили паспорта не только юные ростовчане, жители Батайска и Шахт, но и новые граждане России. Свой первый взрослый документ получил 14-летний Илья Василишин из ДНР. Мальчик сам изъявил желание стать гражданином России.

- Добро пожаловать в семью - в Россию, - поприветствовал подростка Александр Ищенко.

Виновникам торжества сотрудники музея также провели экскурсию в честь 350-летия Петра I, на которой рассказали об исторических победах тех времен.

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