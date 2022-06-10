«Наших крестьян не сломить»: выставка-демонстрация «День донского поля» начала работать в Ростовской области

В Зерноградском районе стартовала выставка-демонстрация «День донского поля». Фото: пресс-служба Заксобрания Ростовской области

В Ростовской области, в поселке Экспериментальный Зерноградского района, начала открылась ежегодная выставка-демонстрация «День донского поля». Здесь можно увидеть последние достижения агробизнеса, в том числе, новейшую технику.

ЖИЗНЬ ПОД САНКЦИЯМИ

В открытии мероприятия приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко и первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

- Агропромышленный комплекс, как и другие сектора экономики, уже восемь лет живет в условиях санкций. Особенно они ощутимы в последнее время. Но я глубоко убежден, что наших крестьян, тех кто работает на полях и фермах, занимается переработкой, производит сельхозтехнику – не сломить. Свидетельством этому служат результаты работы донского агропромышленного комплекса, - обратился к собравшимся Вячеслав Василенко.

Отметим, что на выставке-демонстрации представлена инновационная техника и последние разработки в агрохимии более 160 компаний, работающих в аграрном секторе.

Сама выставка – событие уникальное не только в масштабах региона, но и свей страны.

Особенность проекта заключается в том, что посетители могут не только осмотреть экспозицию, но и увидеть сельскохозяйственную технику в действии - мелиорацией и орошением (опрыскиватели самоходные и прицепные), посевными работами (посевные комплексы и сеялки) и обработкой почвы (бороны, культиваторы, плуги). Кроме того, гости выставки-демонстрации могут оценить качество культур, выращенных на опытных полях.

МОЩНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЯН

Вячеслав Василенко сообщил также, что Законодательное Собрание Ростовской области и Правительство региона делают все возможное, чтобы поддержать селян.

- Только на растениеводство в 2022 году выделено более 2,5 миллиардов рублей, - отметил спикер.

Также депутат выразил уверенность в том, что рекордные урожаи прошлых лет – это далеко не предел для донских аграриев.

Кроме экспозиции сельскохозяйственной техники в рамках «Дня донского поля» пройдет масштабная деловая программа, которая включает в себя круглые столы, конференции и семинары с участием ведущих экспертов аграрной отрасли, представителей региональных органов власти и, конечно, сельхозтоваропроизводителей.

СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

Так, комитет донского Заксобрания по аграрной политике проводит заседание дискуссионной площадки, посвященной перспективам развития донской селекции и семеноводства в условиях санкционных ограничений.

Одним из центральных событий деловой части «Дня донского поля» стало предуборочное совещание.

Вице-спикер донского парламента Вячеслав Василенко также принял в нем участие.

Говоря о деятельности Законодательного Собрания, парламентарий сообщил, что депутатский корпус регионального ЗС планирует направить в федеральные органы власти предложения по регулированию режима использования сельскохозяйственных угодий.

- Этот вопрос волнует множество жителей Ростовской области, ведь отдельные руководители сельхозпредприятий делают то, чего делать ни в коем случае нельзя – распахивают склоны, поймы рек, многолетние луга, которые защищают нас от эрозии почв. Это категорически неправильно, и мы намерены довести до конца решение этого вопроса. Мы не можем превратить нашу область в полупустыню, - сообщил вице-спикер донского парламента.

Также Вячеслав Василенко напомнил о необходимости борьбы с амброзией на землях сельхозназначения.

Уже сейчас, в самом начале лета, ее молодая поросль поднимается вдоль границ полей, на пожарных боронах и распаханной почве. Сельхозтоваропроизводители обязаны следить, чтобы этого опасного растения на их земле не было.

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