Счет шел на минуты: Ростовские врачи спасли пациентку с пятью ножевыми ранениями

Операция длилась около пяти часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские врачи спасли женщину с множественными ножевыми ранениями. Случай оказался сложным — были задеты жизненно важные органы, а счет шел на минуты. Поэтому за работу взялись одни из самых опытных хирургов города.

Вечером в отделение больницы № 20 доставили пострадавшую от нападения. Женщина средних лет была в тяжелом состоянии — она получила пять ранений: проникающее в грудь, сквозное повреждение легкого и повреждение подключичной вены. Кроме того, был задет один из сосудов, и это вызвало массивное внутреннее кровотечение. Времени у медиков было мало — пациентка находилась на волосок от смерти.

Пациентку спасали сразу несколько врачей. Фото: управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

Но в больнице сделали практически невозможное. Врачи начали останавливать кровотечение, а параллельно вызвали бригаду сосудистых хирургов скорой медицинской помощи. Пока проводилась одна часть операции, в течение получаса бригада сосудистых хирургов успела прибыть на место и приступить ко второй части. Специалистами не только зашили вену, но и провели ее пластику.

Всего уникальная операция продлилась пять часов. Усилия не пропали даром — уже на вторые сутки пациентку перевели из палату обычного отделения. А еще через десять дней женщину выписали домой.

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