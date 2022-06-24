В Ростовской области задержали лидера экстремистской общины

Подозреваемая распространяла экстремистские идеи в сити Фото: Александр ЖДАНОВ

В Ростовской области задержали 60-летнюю женщину из приграничного поселка. Правоохранители считают ее лидером экстремистской общины, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» два источника.

Собеседники рассказали, что женщина, являлась лидером экстремистской общины, члены которой называли себя вольными русами. По данным источника, подозреваемая уверяла, что распад Советского Союза случился не на правовых основаниях, а потому не признавала его и утверждала, что она до сих пор живет в СССР. В то время, как Российская Федерация, по словам злоумышленницы, являлась незаконной.

Кроме того, по версии правоохранителей, женщина организовывала сбор денег с людей, которых вовлекала в работу организации. При этом деньги она тратила на собственные личные нужды. По предварительным данным, все эти сборы продолжались в течение года - а заработала подозреваемая за это время около миллиона рублей.

Дома у предполагаемого лидера общины прошли обыски. У женщины обнаружили и изъяли экстремистскую литературу и несколько телефонов.

В настоящее время с задержанной работают правоохранительные органы.

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