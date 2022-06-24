Ростовский ученый рассказал об опасностях уличных фотосессий с дикими животными

Фотосъемку с животными на улицах контролирует закон «Об ответственном обращении с животными». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С наступлением лета на набережную и в парки Ростова-на-Дону вышли фотографы с птичками и обезьянками на плечах, предлагающие прохожим запечатлеть их на память. За корм и ласку «фотомоделями» становятся домашние голуби, совы, крокодилы, удавы, мартышки и другие животные. О тонкостях обращения с дикими животными корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» поговорила с зоологом ЮФУ Алексеем Тихоновым.

«СФОТОГРАФИРУЙСЯ С КРОКОДИЛЬЧИКОМ»

Подобные случаи коммерческого использования диких животных зоологи Ростовской области наблюдают довольно часто.

- Начнем с того, что это незаконно, - отмечает Алексей Тихонов. - В Российской Федерации действует закон «Об ответственном обращении с животными». Там четко прописано, что использование животных в культурно-развлекательных целях очень жестко регламентируется. В том числе с точки зрения биоэтики.

Крокодил - модель на "Крокодиловой ферме". Фото: Иван ВИСЛОВ

По словам зоолога, это касается не только фотографов животных, но и государственных организаций. Деятельность зоопарков, контактных зоопарков, цирков и океанариумов также должна быть очень четко регламентирована. Эти учреждения должны получить лицензию на свою деятельность. Эксперты проверяют, как в них живут животные, нет ли фактов жестокого обращения.

- А уж тем более все эти «сфотографируйся с крокодильчиком», - негодует зоолог. - Это все, во-первых, незаконно. А во-вторых, с точки зрения зоолога, это зоосадизм. Животное, которое фотографируют, таким образом обречено на долгую и мучительную смерть.

«ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ МЕРУ ЛАСКИ»

По словам специалиста, в законе «Об ответственном обращении с животными» прописан запрет деятельности различных котокафе, енотокафе и лисокафе. Но ответственность во многом лежит на совести владельцев этих заведений.

- Те же самые еноты и лисы — очень активные животные, - уточняет ученый. - Если внимание посетителей строго дозировать, то питомцам может быть даже очень комфортно. Но по сути проконтролировать меру ласки нереально. Поэтому такие форматы кафе тоже запрещены.

В России запрещена деятельность котокафе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К котокафе у зоолога неоднозначное отношение. Однажды он познакомился с владельцем одного такого заведения, где животное может делать, что хочет. Если устанет от общения, кошка может свободно уйти и укрыться от посторонних глаз и рук. Но поскольку единых требований к этой деятельности нет, здесь могут быть разные варианты обращения с животными.

КАКИХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ДЕРЖАТ ДОМА РОСТОВЧАНЕ

Как рассказывает Алесей Тихонов, ростовские любители животных содержат дома совершенно разных питомцев. Есть любители экзотических птиц. Есть те, кто держит мелких млекопитающих, например, мышевидных грызунов.

- Есть грызуны-песчанки, - приводит в пример эксперт. - Они дикие, но хорошо размножаются в неволе. Поэтому их содержат в культурной популяции.

Хищник, выращенный в неволе, хищником так и останется. Фото: Олег УКЛАДОВ

Находят в Ростове и любители различных беспозвоночных, например, экзотических скорпионов, тараканов и другой живности. Но случается, жители донской столицы выбирают питомца и покрупнее. Например, рысь.

- Крупные кошачьи — очень активные животные, - подчеркивает специалист. - И даже в домашних условиях выращенный из маленького котенка хищник так хищником и остается. В любой момент у него может произойти вспышка агрессии. Даже рысь, далеко не самая крупная кошачья, может убить человека.

По этим причинам содержание диких животных в домашних условиях запрещено. Случаются отдельные случаи, но зачастую такая практика приводит к неприятному для владельца исходу.

Для животного из контактных зоопарков постоянная фотосъемка - большой стресс. Фото: Иван ВИСЛОВ

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